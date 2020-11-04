الامارات | وفاة المدرب الأسطوري في السباحة تالبوت بعد 18 ميدالية أولمبية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي المدرب الأسترالي الأسطوري في السباحة دون تالبوت الذي ساهم في إحراز بلاده 18 ميدالية في دورة الالعاب الأولمبية التي استضافتها سيدني عام 2000، عن عمر 87 عاماً.

وحيا رئيس الاتحاد الاسترالي للسباحة جون برتراند تالبون بوصفه "بالمدرب الساحر الذي غيٌر طريقة تفكير الناس للرياضة على اعلى المستويات".

وأضاف "يتعين علينا شكر تالبوت على كل ما قام به وسيبقى الإرث الذي تركه كأحد أنجح المدربين الاستراليين في السباحة وملهما حقيقيا".

بدأ تالبوت مسيرته التدريبية في الخمسينيات من القرن الماضي وكان مدربا خلال الفترة الذهبية لبلاده في هذه الرياضة بين عامي 1990 و2000 لا سيما خلال الالعاب الاولمبية التي استضافتها بلاده حيث حققت استراليا افضل نتيجة لها منذ اكثر من 30 عاما في حوض السباحة من خلال احرازها 18 ميدالية من مختلف المعادن.

وكان أبرز انجاز لتالبوت قيادته فريق التتابع 4 مرات 100 م بقيادة مايكل كليم، كريس فايدلر اشلي كالوس واليافع ايان ثورب (17 عاما) الى تحطيم الرقم القياسي العالمي في هذه المسافة بعد ان كان المنتخب الاميركي مرشحا فوق العادة لاحراز الميدالية الذهبية لا سيما انه سيطر على هذا الاختصاص منذ الالعاب الاولمبية عام 1964.

كما قاد تالبوت منتخب استراليا الى صدارة بطولة العالم في فوكووكا اليابانية عام 2001 للمرة الاولى في تاريخ هذه البطولة باحرازها 23 ميدالية بينها 13 ذهبية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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