شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتلقى تأكيدا من تونس باستضافة بطولة شمال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تلقي جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية اتصالًا من محمود الهمامي المدير التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا مؤكدًا فيه استضافة تونس، لبطولة شمال أفريقيا للشباب تحت 20 سنةً في الفترة من 15 الي 27 ديسمبر.
وقال المشرف علي منتخب الشباب، إن خطابا رسميا سيرسل اليوم الى جميع الاتحادات المشاركة في البطولة وهي المغرب وتونس والجزائر وليبيا بهذا الشأن.
كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أبدى استعداده لإستضافة بطولة شمال أفريقيا بعد تأجيلها في حالة رفض الجانب التونسي إستضافتها قبل أن يتلقي مسئولو الجبلاية اتصال من الجانب التونسي بإستضافة البطول.
يذكر ان البطولة قد تأجلت لمدة شهر بناء علي طلب منتخبات المغرب والجزائر وليبيا ويتأهل اصحاب المركز الأول والثاني الي كاس الأمم الأفريقية بموريتانيا مارس 2021.
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