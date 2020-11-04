شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من كهربا بعد انتهاء أزمة احتفالية الدورى مع محمد فضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادى الأهلى، صورة عبر حسابه الشخصى انستجرام، فى أول ظهور للاعب القلعة الحمراء بعد انتهاء أزمته الأخيرة مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية، والتى نشبت على أثر مشادة بين الثنائى خلال احتفالية الأهلى بدرع الدورى العام، وعلق كهربا على الصورة قائلاً "تطلع إلى الأمام بأمل".



كهربا

وتواجد بالأمس، محمود كهربا لاعب النادي الأهلي في مقر اتحاد الكرة للامتثال أمام لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بنداري، بينما حضر محمد فضل عضو اللجنة الخماسية متأخرًا إلى مقر الجبلاية، فى حضور محمد مرجان المدير التنفيذى للنادي الأهلي.

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة عن أن الثنائى تنازلا عن الشكوى المقدمة منهما ضد الآخر، وسيتم إصدار بيان بعد قليل بالواقعة.