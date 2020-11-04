شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لا يعرف الهزيمة تحت قيادة باتشيكو .. قبل مواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات التاسعة مساءً، يستضيف فريق الزمالك نظيره الرجاء المغربي على استاد القاهرة في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، في مباراة شهدت جدلاً كبيرًا قبل انطلاقها بأيام حيث تم تأجيل المباراة مرتين بسبب إصابة عدد من لاعبي الرجاء المغربي بفيروس كورونا عقب مواجهة الذهاب بين الفريقين.

جايمى باتشيكو المدير الفني للقلعة البيضاء، يدخل في تحدٍ صعب بعد فترة قصيرة من توليه مسئولية القلعة البيضاء، من أجل تحقيق الحلم الذى طال انتظاره عن الكرة المصرية، وهو حصد لقب دورى أبطال أفريقيا، الغائب عن دولاب البطولات الأبيض منذ عام 2002.

باتشيكو خاض مع الزمالك 6 مباريات منذ تولى مهمة القلعة البيضاء في سبتمبر الماضى، خلفًا لباتريس كارتيرون الذى رحل عن الفريق فجأة لتولى إدارة التعاون السعودى، قبل أن يتولى طارق يحيى المسئولية الفنية للقلعة البيضاء بشكل مؤقت.

ونجح الزمالك تحت قيادة باتشيكو في حصد 5 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة، وكان الفوز الأكبر الذى حققه الزمالك تحت قيادة البرتغالى، فى المباراة الأخيرة أمام الاسماعيلى فى ختام مسابقة الدورى العام حيث فاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل لاعبو الزمالك تحت قيادة البرتغالى 9 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف.

ويحلم البرتغالى فى الحفاظ على تقدمه بمباراة الذهاب والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، متسلحاً بعامل الأرض والجاهزية، خاصة وأن الرجاء واجه موجة عنيفة من اصابات كورونا عصفت بلاعبى الفريق وتسببت فى استبعاد ثلاث لاعبين عن مواجهة اليوم أبرزهم حارس المرمى الأساسى للرجاء.

ويكفى نادى الزمالك التعادل من أجل ضمان التأهل فى تلك المباراة ليواجه غريمه التقليدى النادى الأهلى فى المباراة النهائية للبطولة، واكتسب لاعبو القلعة البيضاء دفعه معنوية كبيرة تحت قيادة البرتغالى، الذى أعاد الثقة إلى اللاعبين بعد رحيل باتريس كارتيرون المفاجئ فى قرار كاد أن يزعزع استقرار الفريق الأبيض قبل لقاءه الهام مع الرجاء.