شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تعلن انطلاق دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة 15 نوفمبر الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية ، إنطلاق النسخة الثامنة من دوري مراكز الشباب في موسمه الجديد القادم 15 نوفمبر الجاري علي أن ينتهي في السادس من أبريل 2021، وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتورأشرف صبحي أهمية الدورالذي يلعبه دوري مراكز الشباب وأهمية إعلان بداية وختام الدوري في مواعيده محددة مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية في كافة المحافظات .



دورى مراكز الشباب

أشاروزير الشباب والرياضة أن تنفيذ الموسم الجديد من الدوري 2020 / 2021 في ظل تحديات راهنة ناتجة عن جائحة كورونا، وهو الأمر الذي يستوجب على الجميع الالتزام بكافة الاجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد، مشيراً أن سلامة اللاعبين وجميع المشاركين في المنافسات في صدارة أولويات الوزارة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأوضح الوزير أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحداً من المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لنشر الممارسة الرياضية، وتكثيف الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية في ضوء التنشئة الرياضية للنشء والشباب.

وصرح الوزير بأن الدوري يبدأ في كافة محافظات الجمهورية 15 نوفمبر الجاري وينتهي السادس من أبريل 2021 ، بمشاركة 571مركز شباب من 27 محافظة .

ويلعب الدوري يومي الاحد والاثنين في الثانية عشر ظهراً من كل أسبوع ، علي أن تلعب المؤجلات الأربعاء والخميس من نفس الأسبوع .

وتفاصيل الجدول جاءت ؛ يبدأ الأسبوع الأول والثاني والثالث في شهر نوفمبر والجاري ؛ حيث يبدأ الاول 15-16 والثاني 22-23 والثالث 29-30 ، ويشهد شهر ديسمبر فعاليات الأسابيع الخمس التالية ؛ حيث يبدأ الرابع 2-3 والخامس 6-7 والسادس 13-14 والسابع 20-21 والثامن 27-28 من الشهر ذاته .

وتلعب الأسابيع التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر في شهر يناير 2021 ؛ حيث يبدأ التاسع 3-4 والعاشر 10-11 والحادي عشر 17-18 والاسبوع الثاني عشر 24-25 ، والثالث عشر والاخير ايام 31 يناير واول شهر فبراير .

فيما يقام نصف النهائي بالمحافظات الأحد الموافق 7 فبراير 2021 ، ونهائي المحافظات خلال الفترة من 9-17 من الشهر ذاته .

يعقب ذلك المؤتمر الصحفي وإجراء قرعة النهائيات خلال الفترة من 22-24 فبراير 2021 .

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تفاصيل النهائيات ؛ والتي يبدأ فيها دور 32 أيام 28 فبراير و1,2,3 مارس ، ودور 16 في الفترة من 7-9 مارس ، فيما يبدأ دور 8 ايام 14-15 مارس ، والنصف نهائي 21-22 من الشهر ذاته ، وتحديد المركزين الثالث والرابع يوم 29 مارس ، وتختتم بالنهائي 6 مارس 2021 .