شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يعلن انضمام سيرينو للأهلى فى يناير.. ويكشف مصير أفشة والشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الاعلامى أحمد شوبير أن نادى صن دوانز الجنوب الافريقى لم يدخل فى مفاوضات للتعاقد مع حسين الشحات وأفشة بينما سوف يضم الاهلى سيرينو بالميركاتو الشتوى.

وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :"كل الحديث عن صفقة تبادلية بين الأهلى وصن دوانز ليس صحيحاً ، والحديث عن عرض صن دوانز لضم الشحات وأفشة مجرد هزار ، فليس هناك عرض من الاساس ولو فى عرض الاهلى لن يوافق بالطبع على رحيل اللاعبان".

وتابع شوبير :" هناك مفاوضات جادة بين الأهلى وصن دوانز لضم سيرينو ، مفاوضات جادة، النادى واللاعب موافقين بس المقابل المادى المطلوب كبير أوى والاهلى بيحاول يخفضه ، وبنسبة كبيرة لو مجاش سيرنيو فى الصيف يبقى بادجى هيكمل مع الاهلى ، والاحتمال الاكبر أن يتعاقد الاهلى مع سيرنيو فى يناير المقبل ويتم قيده فى القائمة الافريقية بالدور الثانى ، الأهلى لايهتم بالدور الأول ".

ويضيف شوبير:"صفقة بيكهام مع الاهلى تعطلت بعدما كانت قد حسمت بين الناديين ، أصبح هناك "تكة" بين الطرفين ولكنها فى طريقها للحسم ".

وعن موسيمانى قال شوبير :"لم يغادر القاهرة مازال موجود هو فقط قرر مد الإجازة للاعبين حتى يحصلوا على راحة كافية خاصة ان أغلب الفريق فى المنتخبات ".

وعن كريم نيدفيد قال شوبير :" اللاعب متفائل المرة دى وبيقول هيبدأ الجرى خلال أيام وبينفذ تعليمات الاطباء بحذافيرها خاصة أن فى وقت كتير ضاع منه ، وهو ماشى واحدة واحدة ، وعجبنى كلام محمد محمود عن أن قدوته مؤمن زكريا ومحمد هيرجع للملاعب على أول أبريل ، والثنائى نيدفيد و محمد محمود بعتبرهم ضحية التدخلات الجراحية الخاطئة من الاطباء فى المانيا ".

ويضيف شوبير:" لازم نعيد حسابتنا فى موضوع الاصابات والتأهيل أنا عملت عملية تمزق فى اربطة الكتف فى 97 وعملت التأهيل فى المانيا وكنت بقول يارب ارجع أعرف اسلم على الناس ورجعت بعد 40 يوم على المباريات عالطول بعد تأهيل عالى ، أتذكر أن أحمد حسن أجرى الرباط الصليبى ورجع بعد 4 شهور ، والطب تقدم يبقى لازم نعيد حساباتنا وندرس الأمر".