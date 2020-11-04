شكرا لقرائتكم خبر عن فى ليلة العودة.. أشرف بن شرقى يضع قدمًا للزمالك فى نهائى أفريقيا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الزمالك قدمًا لمواجهة الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما سجل المغربى أشرف بن شرقى هدف الفوز للأبيض على الرجاء المغربى فى لقاء ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال، حيث سجل اللاعب الهدف فى الدقيقة 18 من عمر المباراة التى جمعتهما يوم الأحد 18 أكتوبر الماضى، ويتبقى للزمالك خطوة واحدة للوصول للمباراة النهائية المقرر لها يوم 27 من الشهر الجارى.

ويحتاج الزمالك في مباراة اليوم التعادل أو الفوز بأي نتيجة فى لقاء الليلة، لضمان التأهل مباشرة إلي نهائي البطولة على ستاد برج العرب، وفي حالة خسارة الزمالك اليوم بهدف نظيف يلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، أما في حالة خسارة الزمالك بأي نتيجة بفارق هدف واحد سيتأهل الرجاء المغربي مباشرة الي النهائي.

ولعل تأجيل المباراة عاد ببعض الفوائد علي فريق الزمالك الذي استعاد جهود الرباعي حازم أمام ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة الذين كانوا يعانون من إصابات مختلفة هددت مشاركتهم في المباراة في حالة إقامتها في الموعد السابق 24 أكتوبر الماضي وهو ما كان يمثل ازمة كبيرة للجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، حيث كان يعاني خط الدفاع بالكامل من إصابات.

وتقام مباراة الزمالك والرجاء المغربي في التاسعة من مساء اليوم علي استاد القاهرة، وسيتم نقلها علي اون تايم سبورت التردد الأرضي .