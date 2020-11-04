شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير : أهنئ الزمالك مبكرًا بالصعود للنهائى وملاقاة الأهلى .. والحكم مصدر أمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الاعلامى أحمد شوبير أن محمود الونش مدافع الزمالك لن يبدأ أساسياً فى مباراة الليلة أمام الرجاء المغربى بفرمان باتشيكو ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" بكل ثقة مبروك للزمالك مقدماً الصعود لنهائى دوري الابطال الافريقى وملاقاة الاهلى فى نهائى أفريقى مصرى خالص ، متأكد أنى سوف أهنأ الزمالك بالتأهل فليس هناك قلق على الفارس الابيض الذى يملك فريق تقيل بلغة الكورة".

ويضيف شوبير: " تبدو فرص تأهل الزمالك 70 % مقابل 30 للرجاء ، وأعتقد أن الونش خارج حسابات باتشيكو فى مباراة الرجاء الليلة خوفاً من الإصابة فلن يضعه فى التشكيل الاساسى قد يضعه بديلا يلجأ له حسب سيناريو المباراة ، وأعتقد أن باتشيكو هيلعب بتحفظ وهيدافع واللى بيدافع كويس بيكسب".

وتابع شوبير:" السنغالى نداى أراه مصدر أمان للزمالك والرجاء المغربى أيضاً ، فهو حكم مميز ولا داعى للقلق منه".

وأكمل :" تشكيل الزمالك أمام الرجاء الليلة سيكون مكون من محمد أبو جبل وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة وطارق حامد وفرجانى ساسى وزيزو واشرف بن شرقى ومحمد اوناجم ومصطفى محمد".

وأتم شوبير:" ياريت ياجماعة مشوفش تحفيل انهارده ، التحفيل دا وباء لازم يختفى من الوسط الكروى بأى طريقة".

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الرجاء المغربي في التاسعة من مساء اليوم على استاد القاهرة في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، في مباراة شهدت جدلاً كبيرًا قبل انطلاقها بأيام حيث تم تأجيل المباراة مرتين بسبب إصابة عدد من لاعبي الرجاء المغربي بفيروس كورونا عقب مواجهة الذهاب بين الفريقين.

ويحتاج الزمالك في مباراة اليوم التعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل مباشرة الي نهائي البطولة المقرر له 27 نوفمبر الجاري في استاد برج العرب، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في الدار البيضاء بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه المغربي اشرف بن شرقي، وفي حالة خسارة الزمالك اليوم بهدف نظيف يلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، أما في حالة خسارة الزمالك بأي نتيجة بفارق هدف واحد سيتأهل الرجاء المغربي مباشرة إلى النهائي.