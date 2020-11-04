شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الزمالك في نصف نهائي أفريقيا قبل موقعة الرجاء المغربى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق الرجاء المغربي ضيفًا على الزمالك في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، في مباراة شهدت جدلا كبيرا قبل انطلاقها بأيام حيث تم تأجيل المباراة مرتين بسبب إصابة عدد من لاعبي الرجاء المغربي بفيروس كورونا عقب مواجهة الذهاب بين الفريقين.

ويحتاج الزمالك في مباراة اليوم التعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل مباشرة إلى نهائي البطولة المقرر له 27 نوفمبر الجاري في استاد برج العرب، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في الدار البيضاء بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه المغربي أشرف بن شرقي، وفي حالة خسارة الزمالك اليوم بهدف نظيف ويلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، أما في حالة خسارة الزمالك بأي نتيجة بفارق هدف واحد سيتأهل الرجاء المغربي مباشرة إلى النهائي.

ولعب الزمالك في نصف نهائي دوري الابطال في 9 مناسبات سابقة نجح في التأهل في 7 منها وتوج بطلا لقارة أفريقيا في 5 منها.

- أخر مرة تأهل فيها الزمالك إلى دور نصف النهائي كانت عام 2016 على حساب أنيمبا النيجيرى، قبل أن يفعلها فى نسخة 2020 على حساب الترجى التونسي.

- المرات العشرة التي تأهل فيها الزمالك إلى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا في نسخها القديمة والجديدة كانت أعوام : 1984-1985-1986-1993-1994-1996-2002- 2005 ـ 2016 - 2020

- الزمالك خلال المرات التسع السابقة التى تأهل فيها إلى نصف النهائي، نجح فى الوصول فيها إلى النهائي فى 7 مناسبات وفاز بالبطولة 5 مرات .

- فاز الزمالك في نصف النهائي على أندية:

شبيبة القبائل الجزائري عام 1984

كانون ياوندي الكاميروني 1986

ستينشزي ستورز النيجيري 1993

نكانا رد ديفلز الزامبي 1994

الصفاقسي التونسي 1996

مازيمبي الكونغولي 2002

الوداد المغربي 2016

- بينما فشل الزمالك على مدار تاريخ مشاركاته في البطولة في الوصول للنهائي مرتين فقط بعد وصوله لدور نصف النهائي، حيث خسر الأولى من الجيش الملكي المغربي نسخة 1985 والثانية أمام الأهلي 2005.

- في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .. الزمالك سجل 24 هدفاً واستقبل 21 أخرين.

- الزمالك في نصف النهائي حقق فوز مباشر 6 مرات من التسعة، بينما أنهى واحدة بركلات الترجيح وكانت أمام الصفاقسي 1996.

- الزمالك خسر مرة واحدة فقط في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بركلات الترجيح وكانت أمام الجيش الملكي المغربي في بطولة 1985.

- الخسارة الأولى للزمالك على أرضه إفريقيا كانت من النادي الأهلي وكانت في دور نصف النهائي أيضاً نسخة 2005 وانتهت بمجموع اللقاءين 4-1.