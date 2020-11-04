شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح للزمالك: احذرو الرجاء.. جاي مركز من المطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب محمد صلاح نجم الزمالك السابق ، الفارس الابيض بتسجيل هدف مبكر فى أول نصف ساعة من مباراته أمام الرجاء المغربى الليلة ، وقال محمد صلاح فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" الرجاء واضح أنه جاى مركز وعايز يقعد للنهائى ، لما تشوف الفريق من المطار تحس بكده ".

ويضيف محمد صلاح :" لو الرجاء لعب مباراة مفتوحة يبقى الزمالك هيفوز ، بطل المغرب هيركز على الجانب العصبى والنفسى وتضييع الوقت لو سجل هدف فى الزمالك ، ولو حصل والرجاء سجل فى الزمالك لازم يكون فى ثبات فى كل خطوط الزمالك ونبدأ الهجوم بتحفظ لتعويض الهدف"

وتابع محمد صلاح :" لازم الزمالك يسجل هدف فى أول نصف ساعة من المباراة والاهم لايدخل فيه أهداف فى أول نصف ساعة من اللقاء ، ولازم يكون اللاعبين مركزين وفى هدوء لتفادى الانذارات وتدخلات الحكم "

وقال محمد صلاح :" التشكيل المتوقع للزمالك والذى لازم يبدأ بيه باتشيكو الليلة هو محمد أبو جبل وأحمد عيد ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد اوناجم ومصطفى محمد واحمد السيد زيزو واشرف بن شرقى"

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الرجاء المغربي في التاسعة من مساء اليوم على استاد القاهرة في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، في مباراة شهدت جدلاً كبيرًا قبل انطلاقها بأيام حيث تم تأجيل المباراة مرتين بسبب إصابة عدد من لاعبي الرجاء المغربي بفيروس كورونا عقب مواجهة الذهاب بين الفريقين.

ويحتاج الزمالك في مباراة اليوم التعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل مباشرة الي نهائي البطولة المقرر له 27 نوفمبر الجاري في استاد برج العرب، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في الدار البيضاء بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه المغربي اشرف بن شرقي، وفي حالة خسارة الزمالك اليوم بهدف نظيف يلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، أما في حالة خسارة الزمالك بأي نتيجة بفارق هدف واحد سيتأهل الرجاء المغربي مباشرة إلى النهائي.