شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون بدلاً من جيرالدو فى قائمة الأهلى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو النادي الأهلي قيد المغربي بدر بانون صفقة الفريق في قائمة الموسم الجديد، على حساب الأنجولي جيرالدو، والذي تلقى عرضاً مؤخراً من أحد الأندية البرازيلية تم الموافقة عليه ،وتُوضع حالياً الرتوش الأخيرة لإنهاء الصفقة بشكل رسمي ، ويضطر الأهلي للاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب لكي يتمكن من قيد بانون، خاصة وأن الفريق يملك حالياً في قائمته 5 أجانب، وهو العدد الأقصى المسموح به على مستوي اللاعبين الأجانب وهم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو والسنغالي اليو بادجي والمالي اليو ديانج والنيجيري جونيور أجاي.

ويُعلن الأهلى عن صفقة بانون عقب نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا وبالتحديد بعد انتهاء مشوار الرجاء في البطولة، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة تم ضمها لترميم دفاع الفريق، الذى يعانى الفترة الأخيرة بسبب كثرة الإصابات والغيابات بين صفوفه.

ووقع بانون للأهلي لمدة 4 سنوات في الوقت الذي حصل الرجاء المغربي على 2 مليون دولار للاستغناء عن الدولي المغربي للأهلي، وسيكون بانون إضافة قوية لدفاع الأهلي خاصة وانه يمتلك خبرات كبيرة وهو في سن 27 عام حاليا حيث ولد اللاعب في 30 سبتمبر 1993 ويمتاز بالقوة الجسمانية ويصل طوله إلى 193 سم.

انضم بانون للمنتخب المغربي منذ 2017 وشارك في 7 مباريات دولية وسجل هدف كما تواجد بقائمة أسود الأطلسي في كأس العالم 2018 مع المدرب هيرفي رينارد، ويرتدى القميص رقم 13 مع الرجاء و5 مع منتخب المغرب، يمتلك بانون خبرة قارية وشارك في 7 مباريات بدوري الأبطال وسجل 3 أهداف كما لعب 24 مباراة في الكونفدرالية وسجل 3 أهداف أيضًا وتوج بالكونفدرالية في 2018 والسوبر الأفريقي أيضا، ومحليا توج بالدوري في 2013 والكأس مرتين 2012 و2017.