شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف قرار البدرى فى أزمة شارة الفراعنة ويؤكد :" محمد صلاح مش عايزها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الاعلامى أحمد شوبير أن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر لن يبادر للافتعال مشكلة قبل مباراتى توجو بسبب شارة الكابتن ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" شارة الكابتن فى العالم كله تكون وفقاً للأقدمية أو وفقاً للإختيار ، وفى الاهلى كانت ماشية بالأقدمية حتى قررالمدير الفنى منحها لمحمود الخطيب الذى تنازل عنها طواعية بعد أسبوعين حتى لاتحدث مشكلة فى الفريق وذهبت لصفوت عبد الحليم ثم مصطفى يونس وحمل كأس أفريقيا ".

وتابع شوبير:" أعتقد البدرى مش هيعمل أزمة فى معسكر الفراعنة قبل مباراة توجو التقيلة رغم أن المنافس ليس صعباً ولكنها مباراة رخمة بسبب نتائج المنتخب فى الجولة الاولى والثانية للتصفيات ، لذلك البدرى هيمشى بالاقدمية إلا إذا جاءت مبادرة من اللاعبين أنفسهم بدون مشاكل واللاعبين للأمانة فى سباق ترتيب الكباتن كلهم محترمين كما أن محمد صلاح معندوش شغف يبقى كابتن منتخب مصر ".

وخاض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، مرانه الأول أمس الثلاثاء خلال معسكره المفتوح باستاد بترسبورت بالتجمع الخامس استعدادًا لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وايابًا يومي 14 و17 ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وألقى حسام البدري محاضرة علي اللاعبين قبل بدء المران شرح خلالها أهمية هذه الفترة وضرورة تحقيق الأهداف المطلوبة لإسعاد الجماهير مطالبًا الجميع بالتحلي بالعزيمة والإصرار للدفاع عن منتخب مصر كما تحدث الكابتن محمد بركات مدير المنتخب خلال هذا الاجتماع، عن قواعد الانضباط والالتزام بالتعليمات خلال هذه الفترة والتركيز مع المنتخب أثناء معسكر الفريق .

شارك في المران أمس، 13 لاعبًا من المجموعة المختارة في قائمة المنتخب وخضع الجميع لتدريبات مكثفة لمحاولة تجهيز كل العناصر وهم الحارسان مهدي سليمان (بيراميدز) ومحمد بسام (طلائع الجيش) وعبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي واحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز) ومحمد شريف (إنبي) وحسام حسن وأحمد أبو الفتوح (سموحة) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب) وأكرم توفيق (الجونة).