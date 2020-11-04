شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مثُيرة فى رحلة الزمالك "الافريقية" قبل مواجهة الرجاء .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتضن ستاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساء اليوم الاربعاء مباراة الزمالك والرجاء المغربى فى اياب نصف نهائى دورى أبطال افريقيا ، وانتهت مباراة الذهاب التى جمعت الرجاء والزمالك يوم 18 أكتوبر الماضى بكازابلانكا بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف سجله المغربى أشرف بن شرقى يدخل الزمالك مباراة الرجاء باحثًا عن تحقيق الفوز أو التعادل السلبي للحاق بالاهلى فى المباراة النهائية ببطولة دورى ابطال أفريقيا. وشهدت رحلة الزمالك خلال النسخة الحالية لدوري الابطال الافريقى محطات مثيرة نستعرضها في السطور التالية.. *الدور التمهيدي *الدور التمهيدي ديكيداها الصومالى 0-7 الزمالك الزمالك 6-0 ديكيداها الصومالى تأهل الزمالك بنتيجة 13-0 في المجموع *الدور الأول *الدور الأول جينيراسيون فوت السنغالى 2-1 الزمالك الزمالك 1-0 جينيراسيون فوت السنغالى تأهل الزمالك بقاعدة الهدف خارج الأرض بعد التعادل 2-2 في المجموع *مرحلة المجموعات *مرحلة المجموعات مازيمبى 3-0 الزمالك الزمالك 2-0 بريميرو دى أجوستو الانجولى زيسكو الزامبى 1-1 الزمالك الزمالك 2-0 زيسكو الزامبى الزمالك 0-0 مازيمبى بريميرو دى أجوستو الانجولى 0-0 الزمالك احتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة A بعدما فاز 2، تعادل 3، خسر 1، سجل 5، استقبل 4 *الدورربع النهائي *الدورربع النهائي الزمالك 3-1 الترجى التونسى الترجى 1-0 الزمالك تأهل الزمالك بنتيجة 3-2 في المجموع لعب الزمالك قبل مواجهة الوداد المغربى 12 مباراة، فاز 6، تعادل 3، خسر 3، سجل 23 هدفاً واستقبل 8 *نصف النهائي *نصف النهائي الرجاء 0-1 الزمالك

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