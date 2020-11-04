شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. باتشيكو فى مهمة ترويض أسود الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل جايمى باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، في تحدٍ صعب بعد فترة قصيرة من توليه مسئولية القلعة البيضاء، من أجل تحقيق الحلم الذى طال انتظاره عن الكرة المصرية، وهو حصد لقب دورى أبطال أفريقيا، الغائب عن دولاب البطولات الأبيض منذ عام 2002، عندما يخوض مباراة الرجاء المغربى في إياب الدور نصف النهائي بدورى أبطال أفريقيا، والتى تجمع الفريقين فى تمام التاسعة مساءً.

باتشيكو خاض مع الزمالك 6 مباريات منذ تولى مهمة القلعة البيضاء في سبتمبر الماضى، خلفًا لباتريس كارتيرون الذى رحل عن الفريق فجأة لتولى إدارة التعاون السعودى، قبل أن يتولى طارق يحيى المسئولية الفنية للقلعة البيضاء بشكل مؤقت، ونجح الزمالك تحت قيادة باتشيكو في حصد 5 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة، وسجل لاعبو الزمالك تحت قيادة البرتغالى 9 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف.

ويحلم البرتغالى فى الحفاظ على تقدمه بمباراة الذهاب والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، متسلحاً بعامل الأرض والجاهزية، خاصة وأن الرجاء واجه موجة عنيفة من اصابات كورونا عصفت بلاعبى الفريق وتسببت فى استبعاد ثلاث لاعبين عن مواجهة اليوم أبرزهم حارس المرمى الأساسى للرجاء.

ويكفى نادى الزمالك التعادل السلبى من أجل ضمان التأهل فى تلك المباراة ليواجه غريمه التقليدى النادى الأهلى فى المباراة النهائية للبطولة، واكتسب لاعبو القلعة البيضاء دفعه معنوية كبيرة تحت قيادة البرتغالى، الذى أعاد الثقة إلى اللاعبين بعد رحيل باتريس كارتيرون المفاجئ فى قرار كاد أن يزعزع استقرار الفريق الأبيض قبل لقاءه الهام مع الرجاء.



