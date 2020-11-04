الامارات | محمد صلاح.. هدف عالمي جديد وأرقام خيالية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح.. هدف عالمي جديد وأرقام خيالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رد النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي على كافة منتقديه الأيام الماضية بتسجيل هدف عالمي جديد للاعب أحرزه في مرمى أتلانتا الإيطالي بدوري أبطال أوروبا، ليواصل اللاعب كتابة الأرقام القياسية مع فريقه وتسجيل تاريخ جديد في كل مباراة لعبها بقميص الريدز.

وفاز فريق ليفربول الإنجليزي في مباراته بدوري أبطال أوروبا أمام أتلانتا الإيطالي وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثالث في المباراة التي حسمها "الريدز" بخماسية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وتأكيداً للإنجازات وحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن صلاح رفع رصيد أهدافه الأوروبية بقميص ليفربول في دوري الأبطال إلى 21 هدفا، ليعادل عدد أهداف ستيفن جيرارد، أسطورة "الريدز"، كأكثر لاعب سجل بقميص ليفربول في دوري الأبطال.

وسجل محمد صلاح هدف عالمي بعدما استلم الكرة من قبل منتصف الملعب وانطلق بها نحو مرمى أتلانتا، وراوغ المدافع، وسدد كرة متقنة، سكنت الشباك على يمين الحارس.

وكشف حساب ليفربول الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، عن أرقام النجم المصري محمد صلاح، وقال: “الملك المصري" محمد صلاح مع ليفربول لعب 163 مباراة في كافة المباريات سجل 102، صنع 38 هدفا، أي أنه ساهم في 140 هدف لفريقه منذ أن أنضم للريدز في 2017”.

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