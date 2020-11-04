شكرا لقرائتكم بيراميدز يضع 3 أجانب على قائمة الراحلين.. تعرف عليهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو نادى بيراميدز على رحيل لاعبان أو ثلاثة من الأجانب المحترفين فى صفوف الفريق بالوقت الحالى، من أجل افساح المجال لضم عناصر جديدة خلال فترة الانتقالات الحالية، لتدعيم الصفوف خاصة فى ظل رغبة المسئولون لتحقيق البطولات فى الموسم الجديد، بعد أن خرج بيراميدز من الموسم المنقضى خالى الوفاض بعد أن خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية وكأس مصر ولم يتمكن من حصد المركز الثانى فى الدورى الذى يضمن له المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا بدلاً من الكونفدرالية.

وكشف مصدر مسئول ببيراميدز، عن أن الإدارة بصدد الاستغناء عن خدمات لاعبان أو ثلاثة من الأجانب، وهم عمر العيونى، وعبده لومالا وولفيرد كانون، سواء عن طريق البيع النهائى أو الإعارة لأحد الفرق، لاسيما وإن بيراميدز على مقربة من إبرام صفقتان "أجانب" ولاعب مصرى أخر قبل غلق باب القيد.

ولم يغلق مسئولو نادى بيراميدز ملف الصفقات الجديدة التى يتم إبرامها فى خلال فترة الإنتقالات الحالية، بعد أن تم التعاقد مؤخرًا مع محمود وادى مهاجم المصرى البورسعيدى، ومن قبل رمضان صبحى من هيدرسفيلد الإنجليزى، وأحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى الذى انتهى تعاقده مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الجارى، وكذلك شريف إكرامى، حيث يرغب بيراميدز فى إبرام ثلاث صفقات أخرى لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

ويسعى بيراميدز للتعاقد مع 3 لاعبين فى مراكز المهاجم، وخط الوسط المدافع والجناح الأيمن، على أن يكون أثنان من بينهم أجانب، والثالث لاعب مصرى، لاسيما وأن بيراميدز يستهدف المنافسة بقوة على لقب الدورى فى الموسم الجديد، وكذلك الكونفدرالية الأفريقية وكأس مصر.