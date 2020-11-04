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جدة - عمرو شويل التشكيل المتوقع لفريق الزمالك ضد الرجاء فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا



استقر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به موقعة الرجاء البيضاوي المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسيحل الرجاء المغربي ضيفاً ثقيلاُ على الزمالك فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف النهائي الأفريقي، حيث قطع الأبيض شوطا كبيرا نحو التأهل لنهائى المسابقة الأغلى قاريا لمواجهة غريمه التقليدي الأهلى بعدما انتزع فوزا هاما فى مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بهدف نظيفه لنجمه أشرف بن شرقي ويكفي بطل مصر التعادل بأى نتيجة لحسم الصعود إلى النهائي والتأهل لانتزاع اللقب.

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك ضد الرجاء فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا



وبات من المقرر أن يغيب عن تشكيل الزمالك صانع الألعاب يوسف أوباما عقب تعرضه لإصابة في الركبة خلال الساعات القليلة الماضية.

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك ضد الرجاء فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا



وباالتالى سيكون التشكيل المتوقع والأقرب للزمالك أمام الرجاء كالاتى:

حراسة المرمى : محمد أبوجبل

الدفاع : عبد الله جمعة ، محمود علاء، محمود حمدي الونش، ، حازم إمام.

الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم مصطفى محمد

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك ضد الرجاء فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا



انتهى الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والرجاء المغربي المقرر لها غدا في إياب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا، واسفر الاجتماع عن ارتداء الزمالك زيه التقليدي وهو عبارة عن قميص ابيض وشورت ابيض وشراب ابيض، فيما يرتدي فريق الرجاء المغربي طاقم اخضر كامل قميص وشورت وشراب.