شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الرجاء .. أبو العلا يطالب باتشيكو باللعب بتشكيل مباراة الذهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب محمد أبو العلا نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ، البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفارس الابيض بالدفع بتشكيل مباراة الذهاب مع الرجاء المغربى فى موقعة الليلة ، وقال ابو العلا فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الاعلامى احمد خيرى عبر اذاعة أون سبورت إف إم :" مفيش قلق فنى على الزمالك فى لقاء الليلة ، الاهلى والزمالك هما الافضل فى نصف النهائى الافريقى ومن خلفهم الرجاء ، بينما لم يقنعنى فريق الوداد إطلاقاً ".

ويضيف محمد أبو العلا :" الزمالك فقد فرصة مواجهة الرجاء وهو لايزال يعانى من إصابات كورونا بعد تأجيل المباراة مرتين ، وسيواجه الزمالك فريق مشحون ومستعد جيداً لمباراة الليلة لذا سنرى نهائى مبكر ، لازم الزمالك يلعب على الفوز وهنشوف مباراة أقوى من مباراة الاهلى والوداد ، ولقاء مقفول وصعب ".

وتابع نجم الزمالك الاسبق :"الرجاء هينزل مندفع لتسجيل هدف ولازم فى الوقت ده الزمالك يسجل لقتل المباراة ، مصطفى محمد أقوى من خط دفاع الرجاء وأفضل من مهاجمى الرجاء ولازم باتشيكو يبدأ بنفس تشكيل مباراة الذهاب أبو جبل ومحمود علاء والونش وعبد الله جمعة وأحمد عيد وفرجانى ساسى وطارق حامد وزيزو ومصطفى محمد وبن شرقى وكاسونجو" .

وأكمل محمد أبو العلا :" لازم يعود فرجانى ساسى وبلاش نغامر بحازم إمام المصاب ، ولازم فى الملعب يكون لينا شخصية حتى فى غياب الجمهور ".

وتابع :" كثرة التأجيلات وراء اللغط الذى حدث ولازم نبين تحفظنا ويكون لينا حضور ونفرض طريقتنا على الحكم ، مفيش حكم يفرض حاجة على فريق ، بلاش سيناريو شمال افريقيا هيحاولوا يضغطوا علينا عشان الحكم يطرد لاعب ، فلازم الخبرة تظهر من لاعيبة الزمالك فى المواقف دى ، وفى كل الاحوال أتوقع فوز الزمالك بالمباراة وليس مجرد التأهل فقط".

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الرجاء المغربي في التاسعة من مساء اليوم على استاد القاهرة في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، في مباراة شهدت جدلاً كبيرًا قبل انطلاقها بأيام حيث تم تأجيل المباراة مرتين بسبب إصابة عدد من لاعبي الرجاء المغربي بفيروس كورونا عقب مواجهة الذهاب بين الفريقين.

ويحتاج الزمالك في مباراة اليوم التعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل مباشرة الي نهائي البطولة المقرر له 27 نوفمبر الجاري في استاد برج العرب، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في الدار البيضاء بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه المغربي اشرف بن شرقي، وفي حالة خسارة الزمالك اليوم بهدف نظيف يلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، أما في حالة خسارة الزمالك بأي نتيجة بفارق هدف واحد سيتأهل الرجاء المغربي مباشرة إلى النهائي.