شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع لـ لزمالك ضد الرجاء فى إياب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الرجاء المغربي



استقر البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الزمالك، على التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم الحاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا، حيث حدد ملامح التشكيل الذى سبغيب عنه يوسف أوباما مهاجم الفريق الذى تم استبعاده للإصابة.

الزمالك ضد الرجاء المغربي



ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى الدفاعى حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة، وفى الوسط الثنائى طارق حامد وإسلاح جابر ، أمامهم الثلاثى أحمد سيد زيزو وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى وفى الهجوم مصطفى محمد.

كما يفاضل البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى البرتغالى للزمالك، بين الثنائى كاسونجو ومحمد أوناجم لاعبى الفريق للتواجد فى التشكيل الأساسى، ويبحث باتشيكو عن بديل مناسب لتعويض غياب يوسف أوباما مهاجم الفريق الذى يغيب عن المباراة نظرا لإصابته فى الركبة، وقد يستعين فى الغالب بلاعبه إسلام جابر لاعب الوسط والذى تألق بقوة الفترة الماضية وأصبح أحد الدعائم الأساسية فى الزمالك.

الزمالك ضد الرجاء المغربي



ووجه البرتغالى جايمى باتشيكو تحذيرا للاعبى الدفاع والوسط فى فريق الزمالك، حيث طالب باتشيكو لاعبى الدفاع بضرورة التركيز طوال المباراة، وعدم منح المنافس فرصة الحصول على أخطاء فى المنطقة المحيطة بمنطقة جزاء الزمالك.

وكذلك طلب باتشيكو من لاعبى الوسط مهمتين أساسيتين خلال المباراة أولهما الضغط على المنافس من منتصف ملعبه، وكذلك تقديم المساندة الدفاعية للاعبى الدفاع أكثر من الدور الهجومى للاعبى الوسط.

كما شرح باتشيكو الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الزمالك وأدت إلى تهديد مرمى محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق فى أكثر من فرصة.