"الصلح لا يسحب الشكاوى".. محامي كهربا يعلن قرارا من الانضباط في واقعته مع فضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أشرف عبد العزيز محامي اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" جناح النادي الأهلي، أن موكله لم يخطئ في واقعته مع محمد فضل عضو لجنة إدارة اتحاد الكرة.

وأشار عبد العزيز في تصريحات عبر قناة أم بي سي مصر، إلى أن الصلح الذي تم بين كهربا وفضل خلال الساعات الماضية لا يعني سحب الشكاوى المقدمة من الطرفين.

وقال محامي كهربا: "الأمر انتهى صلحًا، بحضور عمرو الجنايني ومحمد فضل ومحمد مرجان، وعندما أتحدث عن الأمر وأقول انتهى بالصلح، إذن كافة الأمور انتهت".

وأكمل: "عندما نقول كهربا اعتذر، فلماذا يعتذر؟ اللاعب لم يعتذر وأقول انتهى بالصلح لأنه لم يخطئ من الأساس، بيان اتحاد الكرة تم حذفه ولا أريد الدخول في تفاصيل".

وأضاف: "لم أقل إن بند الصلح يتواجد في لوائح اتحاد الكرة، لكن يجب أن نفرح باستكمال الدوري وبتكريم مؤمن زكريا، لكن أعتقد أن لجنة الانضباط ستكمل تحقيقها في الأمر وهذا ما قاله رئيسها".

وأوضح: "مجال الأمر حاليًا لدى لجنة الانضباط، هناك شكوى من فضل ضد كهربا والعكس، الأمر انتهى بالصلح أولًا ومن ثم ينتهي برمته".

وأردف: "كهربا تواجد في اتحاد الكرة لأنه الجهة المنوط بها إدارة كرة القدم في مصر، وهو المكان المسموح بتقديم الشكاوى به، لكنه قابل فضل ورئيس اتحاد الكرة والمدير التنفيذي للأهلي".

واختتم: "عندما ينتهي الأمر بالصلح سنرى بعدها أي شيء، لجنة الانضباط الآن في يدها كافة الأمور، إما أن تقبل الصلح أو ترفضه، تحقق في الواقعة أو تغلقها، هي لجنة محترمة ولها الحق في إتخاذ قرارها".

"سحب الشكاوى يُسأل عنه لجنة الانضباط، ولم يكن هناك أي نية لعمل محضر ضد محمد فضل، الصُلح لا يعني سحب الشكاوى ولكنه ينقل الأمر كاملًا للجنة الانضباط لإتخاذ قرارها".