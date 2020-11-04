باتشكيو يتحدث عن.. "مقطوعة" الأبطال.. "السير" تيجانا.. وهدفه مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك، عن هدفه مع الفريق الأبيض، وتأثير فيروس كورونا على كرة القدم، بالإضافة إلى لاعب كان يتمنى الإشراف على تدريبه.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء مساء اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، علمًا بأن الفريق الأبيض حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدف دون رد.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، قال باتشيكو: "دائمًا نفكر في الجماهير التي تشاهدنا، علينا الفوز من أجلهم، كل تركيزنا وشغفنا للجمهور الذي نلعب من أجله".

وأضاف المدرب البرتغالي: "الوباء كان قاسي جدًا، اللاعبون هم جوهر الكرة، لكن أهم شئ في البطولة هو الجمهور، مشاهدة الكرة في العالم كله بدون جمهور شئ حزين لمن يحبون ويتنفسون كرة القدم".

وعن الكرة الأفريقية، قال باتشيكو: "دايمًا ما كان يقال لي إن أفريقيا لديها فرق رائعة، والفريق الذي كنت أستمع الجميع يتحدثون عنه هو الزمالك، الزمالك لديه جماهير غفيرة، دائمًا ما نذكر اللاعبين بأهمية الفوز واللعب من أجل الجماهير".

وعن المقطوعة الموسيقية لدوري أبطال أفريقيا، قال مدرب الزمالك: "هذه المقطوعة تساعدنا على التركيز، والتحضير للمباراة، إنها جميلة وتشبه موسيقى دوري أبطال أوروبا، تنقل إليك نفس الشعور".

وواصل: "كانت لدي فرصة للمنافسة في دوري أبطال أوروبا أكثر من مرة، والآن أنا ألعب وأدرب في دوري أبطال أفريقيا هذا شئ يشعرني بالفخر ويمنحني حافزًا قويا".

وأكمل: "لدينا الطموح للفوز، أنا سعيد للغاية وسأبذل قصارى جهدي لأنه شرف كبير لي أن ألعب في دوري أبطال أفريقيا".

وعن اختياره لأفضل لاعب تدرب معه، قال: "أنا في ولايتي الثانية للزمالك، في المرة الأولى دربت لاعبين محترفين وكبار، من الظلم أن أختار واحد منهم، دائما ما كان هدفي الأول والأخير هو الفريق ككل، لدي مجموعة رائعة من اللاعبين وكلهم أصدقائي".

وأردف: "ليس من العدل أن أقول أنني افضل تدريب هذا أو ذاك، أفضل أن أدربهم جميعا، أنا مدين لهم بالكثير".

وعاد ليكمل: "لاعب واحد فقط كنت أحب أن أدربه، كنت سأجعله أوزيبيو أفريقيا، فبالنسبة لي هو أعظم لاعب في التاريخ، كنت لأجعل إسماعيل يوسف (تيجانا) الأفضل في افريقيا".

وأتم: "أحب تيجانا كثيرا، هو جزء من جهازنا الفني، جزء من عائلتنا وأخ بالنسبة لي، علمني الكثير وأنا ممتن له، لقد قابلت لاعب رائع، (السير) تيجانا أسطورة زملكاوية".