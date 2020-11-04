صلاح بعد كسر رقم جيرارد: فخور جدًا.. ويجب ألا نضغط على أنفسنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب أتلانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وأشار صلاح في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لليفربول، إلى أن معادلته لرقم ستيفن جيرارد ليصبح الهداف التاريخي للفريق في دوري أبطال أوروبا، لأمر يجعله يشعر بالفخر.

وقال صلاح: "بالتأكيد أنا سعيد للغاية للوصول إلى هذا الرقم، جيرارد هو أسطورة ليفربول، وهو ما يجعلني فخور للغاية بما وصلت".

وأكمل: "لكني قلت من قبل، أهم شيء هو الفريق، لذلك أنا سعيد بتسجيل الأهداف التي تساعد ليفربول على الفوز، هذا هو الأهم".

وعن إمكانية التتويج مجددًا بدوري أبطال أوروبا، فقال صلاح: "المنافسة صعبة، لا أريد أن أضع الضغط علينا".

وأوضح: "حتى الآن نحن نقوم بعمل جيد في الدوري الإنجليزي، وكذلك في دوري الأبطال، في ليفربول نحن نقاتل من أجل كل شيء، هذا هو عملنا".

واختتم: "لماذا نضع الضغط على أنفسنا؟، أنا واثق أننا سنقاتل في كل البطولات، نريد الفوز بكل الألقاب، وأنا متفائل بأننا نستطيع فعل ذلك".

الجدير بالذكر أن صلاح سجل هدفًا في شباك أتلانتا ليصل إلى الهدف رقم 21 مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، معادلًا رقم جيرارد.