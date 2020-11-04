تشكيل الزمالك المتوقع.. فرجاني ساسي يعوض غياب أوباما أمام الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

استقر جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك على تشكيل فريقه في مواجهة الرجاء المغربي التي تقام اليوم، الأربعاء، في استاد القاهرة الدولي.

الزمالك سيلتقي مع الرجاء مساء اليوم في مباراة الإياب من الدور قبل النهائي للبطولة الأفريقية، والتي سبق تأجيلها أكثر من مرة.

واستقر جايمي باتشيكو على الدفع بفرجاني ساسي في مركز صناعة اللعب ليكون إلى جانب الجناحين أشرف بنشرقي وأحمد سيد "زيزو" لتعويض غياب يوسف إبراهيم "أوباما" للإصابة.

وسيتواجد مصطفى محمد في الخط الهجومي للزمالك خلال اللقاء، على أن يظهر إسلام جابر إلى جانب طارق حامد في الوسط الدفاع.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، عبدالله جمعة.

خط الوسط : طارق حامد، إسلام جابر، فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: مصطفى محمد.