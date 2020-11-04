بالموعد والتفاصيل.. "قناة مجانية" تنقل مباراة الزمالك والرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قررت الهيئة الوطنية للإعلام، إذاعة مبارة الزمالك والرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لبطولة دورى أبطال أفريقيا، على التردد الأرضي لقناة "on time" مساء الأربعاء.

ويستضيف ملعب استاد القاهرة في الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء مباراة الزمالك والرجاء ضمن إياب نصف نهائي البطولة.

وفاز الزمالك في مباراة الذهاب بالمغرب بهدف نظيف.

وقالت الهيئة في بيان، إن ذلك يأتي في إطار حرص الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين على حق المشاهد المصري فى مشاهدة الأحداث الرياضية المهمة.

وقال إبراهيم مبارك، مدير البرامج الرياضية بالقناة الأولى لمصراوي، إن هناك ستوديو تحليلي سيتم بثه عبر أون تايم سبورتس الفضائية قبل المباراة، مشيرا إلى أن الهيئة سخرت كافة الإمكانيات لبث المباراة بأفضل جودة ممكنة.

ولفت إلى أنه سيتم بث المباراة بـ١٢ كاميرا لتغطية كافة زوايا وأركان الملعب، كما ستتولى المخرجة إيناس عثمان إخراج المباراة.

من جانبه، قال محمد الجوهرى المشرف العام على البرامج الرياضية بقطاع التليفزيون إن مباراة إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بين فريقي الزمالك والرجاء سيتم نقلها على قناة تايم سبورتس التابعة للهيئة الوطنية للإعلام مباشرة على التردد الأرضي.

خاصة بعد تقوية البث الأرضي الرقمي بأجهزة حديثة لتضاهي جودة البث الفضائى، ويمكن استقبال القناة بإريال عادي، بالإضافة إلى وجودها على التردد الأرضي الخاص بالقناة الثانية.

وأضاف أن هناك استعدادات خاصة لنقل المباراة وسيتم الدفع بالوحدة HD بـ 12 كاميرا عالية الجودة موزعة في جميع أنحاء الملعب، وسنشاهد ستوديو تحليلي يقدمه أحمد شوبير، وسيف زاهر، ويستضيف نجوم التحليل الرياضي طه إسماعيل، أيمن يونس، حازم إمام، عماد متعب، بالإضافة إلى فقرة عن التحكيم.

كما تنقل إذاعة الشباب والرياضة أيضًا من خلال استوديو تحليلي بعنوان: "كورة FM"، تقديم كريم حسن شحاتة، ويستضيف سامي الشيشينى وهشام حنفي وجمال حمزة.