شكرا لقرائتكم الزمالك والرجاء .. أبرز محطات في رحلة الأبيض الأفريقية قبل موقعة الحسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتضن ستاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساء اليوم الاربعاء مباراة الزمالك والرجاء المغربى فى اياب نصف نهائى دورى ابطال افريقيا ، وانتهت مباراة الذهاب التى جمعت الرجاء والزمالك يوم 18 أكتوبر الماضى بكازابلانكا بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف سجله المغربى أشرف بن شرقى يدخل الزمالك مباراة الرجاء باحثًا عن تحقيق الفوز أو التعادل على اسوء تقدير، للحاق بالاهلى فى المباراة النهائية ببطولة دورى ابطال أفريقيا. وشهدت رحلة الزمالك خلال النسخة الحالية لدوري الابطال الافريقى محطات مثيرة نستعرضها في السطور التالية..

*الدور التمهيدي ديكيداها الصومالى 0-7 الزمالك ديكيداها الصومالى 0-7 الزمالك الزمالك 6-0 ديكيداها الصومالى تأهل الزمالك بنتيجة 13-0 في المجموع

*الدور الأول جينيراسيون فوت السنغالى 2-1 الزمالك جينيراسيون فوت السنغالى 2-1 الزمالك الزمالك 1-0 جينيراسيون فوت السنغالى تأهل الزمالك بقاعدة الهدف خارج الأرض بعد التعادل 2-2 في المجموع

*مرحلة المجموعات مازيمبى 3-0 الزمالك مازيمبى 3-0 الزمالك الزمالك 2-0 بريميرو دى أجوستو الانجولى زيسكو الزامبى 1-1 الزمالك الزمالك 2-0 زيسكو الزامبى الزمالك 0-0 مازيمبى بريميرو دى أجوستو الانجولى 0-0 الزمالك احتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة A بعدما فاز 2، تعادل 3، خسر 1، سجل 5، استقبل 4

*الدورربع النهائي الزمالك 3-1 الترجى التونسى الزمالك 3-1 الترجى التونسى الترجى 1-0 الزمالك تأهل الزمالك بنتيجة 3-2 في المجموع لعب الزمالك قبل مواجهة الوداد المغربى 12 مباراة، فاز 6، تعادل 3، خسر 3، سجل 23 هدفاً واستقبل 8

*نصف النهائي الرجاء 0-1 الزمالك الرجاء 0-1 الزمالك

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