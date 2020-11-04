قصة هدف.. عادل عبد الرحمن يهدى الأهلى كأس الكئوس الأفريقية بهدف فى أفريكا سبور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد هدف عادل عبد الرحمن صانع ألعاب الأهلى السابق فى مرمى أفريكا سبورت الإيفوارى عام 1993 فى نهائى كأس الكئوس الأفريقية من الأهداف التى لا تنسى خاصة وأنه أهدى البطولة للقلعة الحمراء والتى ألغيت بعدها واندمجت مع الكونفيدرالية وأطلق عليها الكونفيدرالية الأفريقية . جاء الهدف من ركلة الجزاء احتسبها حكم المباراة نتيجة لعرقلة حسام حسن مهاجم الأهلى وقتها داخل منطقة الجزاء ليثور لاعبى أفريكا سبورت وتتوقف المباراة فترة طويلة نتيجة لإعتراض الضيوف على حكم اللقاء ، ثم تهدأ بعد تدخل الأمن ، ويمسك عادل عبد الرحمن بالكرة ويسدد كرة قوية على شمال حارس أفريكا سبورت معلنا عن هدف الفوز الأحمر وتحقيق البطولة الغالية .

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