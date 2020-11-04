شكرا لقرائتكم أزمة في منتخب مصر قبل مواجهة توجو بسبب "الترتان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسود حالة من القلق الشديد علي الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري، بسبب اضطرار الفراعنة للتدريب علي احد ملاعب النجيل الصناعي في توجو يوم 15 نوفمبر الجاري قبل مواجهة المنتخبين يوم 17 من نفس الشهر بالعاصمة لومي، واضطر المنتخب للموافقة علي ملعب الترتان نظرا لسوء ارضية الملاعب في توجو بما فيها ملعب المباراة وهو ما يهدد اللاعبين بالإصابات لذا فضل الجهاز الفني التدريب علي ملعب الترتان يوم ١٥ نوفمبر علي ان يكون المران الرئيسي والأخير يوم 16 علي ملعب المباراة .

خاض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري ، مرانه الأول أمس الثلاثاء خلال معسكره المفتوح بإستاد بترسبورت بالتجمع الخامس استعدادا لمواجهة منتخب توجو ذهابا وايابا يومي 14 و 17 ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وألقى حسام البدري محاضرة علي اللاعبين قبل بدء المران شرح خلاله أهمية هذه الفترة وضرورة تحقيق الأهداف المطلوبة لإسعاد الجماهير مطالبا الجميع بالتحلي بالعزيمة والإصرار للدفاع عن منتخب مصر كما تحدث الكابتن محمد بركات مدير المنتخب خلال هذا الاجتماع، عن قواعد الانضباط والالتزام بالتعليمات خلال هذه الفترة والتركيز مع المنتخب أثناء معسكر الفريق .

شارك في المران أمس ، 13 لاعبا من المجموعة المختاره في قائمة المنتخب وخضع الجميع لتدريبات مكثفة لمحاولة تجهيز كل العناصر وهم الحارسان مهدي سليمان (بيراميدز )ومحمد بسام (طلائع الجيش )و عبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي واحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز )ومحمد شريف (إنبي) وحسام حسن واحمد ابوالفتوح (سموحة ) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )وأكرم توفيق (الجونة).