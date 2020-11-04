شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق الرجاء المغربي ضيفًا على الزمالك في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، في مباراة شهدت جدلا كبيرا قبل انطلاقها بأيام حيث تم تأجيل المباراة مرتين بسبب إصابة عدد من لاعبي الرجاء المغربي بفيروس كورونا عقب مواجهة الذهاب بين الفريقين.

فرص الزمالك في التأهل

ويحتاج الزمالك في مباراة اليوم التعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل مباشرة إلى نهائي البطولة المقرر له 27 نوفمبر الجاري في استاد برج العرب، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في الدار البيضاء بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه المغربي أشرف بن شرقي، وفي حالة خسارة الزمالك اليوم بهدف نظيف ويلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، أما في حالة خسارة الزمالك بأي نتيجة بفارق هدف واحد سيتأهل الرجاء المغربي مباشرة إلى النهائي.

غياب أوباما

واستعاد الزمالك جهود الرباعي حازم أمام ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة الذين كانوا يعانون من إصابات مختلفة هددت مشاركتهم في المباراة في حالة إقامتها في الموعد السابق 24 أكتوبر الماضي وهو ما كان يمثل ازمة كبيرة للجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، حيث كان يعاني خط الدفاع بالكامل من إصابات، فيما يغيب عن الفريق يوسف أوباما للإصابة في الركبة

موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا

تقام مباراة الزمالك والرجاء المغربي في التاسعة من مساء اليوم علي استاد القاهرة، وسيتم نقلها علي أون تايم سبورت التردد الأرضي.

التشكيل المتوقع للزمالك

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمى أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، أمامهما الثلاثي أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم ومهاجم وحيد هو مصطفى محمد

قائمة فريق الرجاء

يدخل فريق الرجاء المغربى، مواجهة الزمالك، بدون حارسه الأساسي أنيس الزنيتي، المصاب بفيروس كورونا المستجد، بجانب ثنائي الدفاع محمد الدويك وعبد الجليل جبيرة، لنفس السبب، واضطر جمال سلامى، المدير الفني لفريق الرجاء، إلى الإستعانة ببعض لاعبيه الشباب، من أجل إكمال قائمة الفريق، لخوض مواجهة الزمالك.

وجاءت قائمة الفريق المغربي، على النحو التالى:

بوعميرة- الحداوي- مدكور- نجاه- الورفلي- الشاكير- بانون- سوكحال- زريدة- نعيم- العرجون- الوردي- نجوما- ناناح- المكعزي – جبرون- متولي- الحافيظي- بنحليب- مالانجو – رحيمي – البكاري- الهبطي.