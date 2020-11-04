تاريخ مواجهات الزمالك أمام الرجاء وجميع أندية المغرب منذ عام 1985 “عُقدة مُخيفة”

يٌمثل نادي الزمالك المصري عُقدة مُخيفة بالنسبة لأندية المغرب على صعيد المنافسات القارية، دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، ففي 19 مباراة قبل استضافة الزمالك لنادي الرجاء في القاهرة لحساب إياب نصف نهائي دوري الأبطال 2020، فاز الزمالك على الأندية المغربية 12 مرة وتعادل 5 مرات، وخسر في ثلاث مناسبات أمام الجيش الملكي والوداد ونهضة بركان.

وحتى عندما التقت أندية المغرب بنادي الزمالك في البطولة العربية، لم يستطعوا تحقيق الفوز سوى مرة يتيمة بواسطة الرجاء البيضاوي، وانتهت باقي المباريات بفوز للزمالك وتعادلين، ليتضاعف تفوق الزمالك في تاريخ الموجهات المباشرة أمام أندية المغرب.

تصل إجمالي مواجهات الزمالك لأندية المغرب في تاريخ المقابلات المباشرة، قبل لقاء الرجاء يوم 4 نوفمبر 2020 لـ 26 مباراة، بواقع 14 فوز للزمالك و4 هزائم و7 تعادلات، وسجل الزمالك ما مجموعه 28 هدفًا، واستقبلت شباكه 13 هدفًا.

ترجع أول مواجهة بين الزمالك وأندية المغرب إلى نهاية عام 1985 أمام نادي الجيش الملكي في نصف نهائي كأس أفريقيا للأندية الأبطال (دوري أبطال أفريقيا حاليًا)، وفاز كل فريق على أرضه 1/صفر، وحسمت المقابلة بفارق ركلات الجزاء الترجيحية (3/4) لصالح الجيش الملكي في الرباط.

وفي طريق الزمالك نحو المجد القاري عام 1996، تغلب على النادي المكناسي المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 2/صفر في القاهرة، وفي الإياب تعادلا 2/2، مما أهل الزمالك إلى نصف النهائي ومن ثم التتويج بلقبه الرابع.

ومهدت أندية المغرب الطريق أمام الزمالك لحصد لقب جديد في دوري أبطال أفريقيا عام 2002، عندما تغلب فريق الفرسان البيض على العملاق الأخضر “الرجاء” بهدف دون رد في إياب النهائي، بعد التعادل من دون أهداف في لقاء الذهاب الذي استضافه الفريق الفائز بالدوري المغربي 6 مرات متتالية خلال فترة التسعينيات.

وبعد عدة أشهر من انحناء الرجاء أمام الزمالك في نهائي الأبطال، سقط جاره وغريمه التقليدي “الوداد البيضاوي” أمام رفاق حازم إمام في كأس السوبر الأفريقي 2003 بنتيجة 1/3.

وتوالت انتصارات الزمالك على أندية المغرب في السنوات التي تلت تتويجه بالسوبر الأفريقي أمام الوداد، إذ هزم كل من المغرب الفاسي والفتح الرباطي وحسنية أكادير والوداد واتحاد طنجة ونهضة بركان والرجاء.

وفي الجدول التالي نستعرض معكم تاريخ مواجهات الزمالك أمام الرجاء وجميع أندية المغرب، نتائج وتواريخ جميع المباريات في مختلف المسابقات.

تاريخ مواجهات الزمالك والرجاء وجميع أندية المغرب منذ عام 1985