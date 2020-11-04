كوادرادو يكشف تفاصيل ما فعله كريستيانو رونالدو للعودة إلى الملاعب

كشف جناح يوفنتوس الإيطالي “خوان كوادرادو” تفاصيل ما فعله كريستيانو رونالدو من أجل تحقيق عودة سريعة إلى الملاعب، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد بداية شهر أكتوبر الماضي.

وكان رونالدو قد شارك بديلًا في فوز يوفنتوس على سبيزيا 4/1، مساء الأحد الماضي، في الدوري الإيطالي، حيث تمكن النجم البرتغالي من تسجيل ثنائية فور مشاركته مطلع الشوط الثاني، في أول ظهور له بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي أبعده عن الملاعب منذ 13 أكتوبر الماضي.

وقال كوادرادو في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا “من المهم دائمًا تحقيق نتيجة إيجابية، يجب أن نكون أكثر حماسًا وتصميمًا بعد خسارة آخر مباراة”.

وأضاف “نحن في تقدم، نحاول تطوير الأسلوب الذي يطلبه منا المدرب وأعتقد أن هذا سيحدث تدريجيًا”.

وتابع “يجب أن نكون أكثر عدوانية، ونلعب ككتلة واحدة عندما نفقد الكرة ونحتاج إلى استعادتها، نحن نعمل على ذلك وسنعمل بشكل جيد جدًا قريبًا”.

وبخصوص عودة كريستيانو رونالدو إلى الفريق، صرح النجم الكولومبي، قائلًا: “رونالدو سعيد للغاية، لم يتمكن من الانتظار للعودة واللعب، وهو ما رأيته منذ اللحظة التي دخل فيها إلى أرض الملعب. إنه سلاح إضافي بالنسبة لنا، نعرف جميعًا ما يقدمه للفريق”.

واختتم كوادرادو تصريحاته “كريستيانو رونالدو واثق جدًا وهذا يساعدنا أيضًا، يزرع في الفريق الاحتراف والرغبة في الفوز، وهو ما يجب أن نتحلى به جميعًا”.

ويلاقي يوفنتوس فيرينتسفاروشي المجري اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا.

وكان يوفنتوس قد تغلب في الجولة الأولى على دينامو كييف الأوكراني بثنائية نظيفة، بينما هُزم في الجولة الثانية أمام برشلونة الإسباني بهدفين دون رد.