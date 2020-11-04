مدرب تشيلسي السابق مُرشح بقوة لتدريب فيورنتينا

اقترب نادي فيورنتينا الإيطالي بقيادة مالكه الأميركي روكو كوميسو من إقالة مدربه الحالي، جوسيبي ياكيني، ويتنافس أكثر من اسم على قيادة الفريق خلال الموسم الحالي والموسم المقبل، حيث لا تنوي الإدارة جلب مدرب مؤقت.

وجاءت بداية فيورنتينا في الموسم الكروي الجديد 2021/2020، ضعيفة بتحقيق انتصارين فقط في أول ست جولات من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

ووفقًا لموقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، فإن ياكيني سيُقال من منصبه حال لم يحقق أي نتيجة إيجابية أمام بارما الأسبوع المقبل.

ويعد الاسم الأوفر حظًا لتولي مسؤولية قيادة فيورنتينا بين المرشحين، مدرب تشيلسي السابق، ماوريسيو ساري ، كونه يعيش بالقرب من مدينة فلورنسا وسبق له العمل مع نجم الفريق الحالي، خوسيه كاييخون في نابولي سابقًا.

ساري يتمنى تدريب فيورنتينا

يخوض ساري مفاوضات متقدمة لفسخ تعاقده مع يوفنتوس بالتراضي، مما سيحرره ليصبح حرًا من أجل قبول عرض تدريب فيورنتينا.

وأقيل ساري من تدريب يوفنتوس بعد تحقيق لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، كما سبق أن ألمح صديق لماوريسيو ساري إمكانية توليه تدريب فيورنتينا قبل نهاية العام الجاري.

وكان صديق ساري المقرب، أوريليو فيرجيلي تحدث لصحيفة توتو سبورت الإيطالية قائلًا أن ساري يأمل في تدريب فيورنتينا.

وتابع: “أنا مثل مشجعي فيورنتينا نحترم ياكيني (المدرب الحالي) لكن لدينا حلم بتواجد ماوريسيو في فلورنسا، سيكون الأمر رائعا”.

وأضاف: “ليس لدى ساري مشكلة للعودة إلى نابولي، لقد بدأ العمل على فسخ تعاقده مع يوفنتوس وآمل أن يعود للتدريب قبل فترة الأعياد”.

وختم حديثه: “إنهم يبحثون عن اتفاق يرضي الجميع، ويتيح لساري أن يشعر بالحرية في التدريب وتوفير اأموال ليوفنتوس”.

ومن بين المرشحين الآخرين أيضًا مدرب تورنيو ونابولي السابق، والتر ماتزاري، مع إمكانية عودة فينتشينزو مونتيلا في ولاية ثالثة، لكنه خيار مستبعد.

وتعتبر إمكانية عودة مونتيلا مرة أخرى لتدريب فيورنتينا غير محتملة، عقب إقالته في ديسمبر 2019 الماضي لسوء نتائج الفريق.

حيث لم يكرر مونتيلا نجاحه مع الفيولا مثلما فعل في ولايته الأولى، حيث حقق 5 انتصارات فقط وخسر 14 خلال 26 مباراة في ولايته الثانية.