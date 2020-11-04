اعتقال أسطورة مانشستر يونايتد “ريان جيجز” بعد الاشتباه في حادثة اعتداء

أكد الاتحاد الويلزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن أسطورة مانشستر يونايتد والمدير الفني للمنتخب الأول، ريان جيجز، لن يتولى مهمة تدريب الفريق في الثلاث مباريات الدولية القادمة، والمقررة خلال شهر نوفمبر الجاري، وسط مزاعم عن ارتكابه اعتداء على امرأة.

ونفى جيجز في وقت سابق يوم أمس الثلاثاء هذه المزاعم، بعدما ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه تم اعتقاله بعد واقعة في منزله.

وقال اتحاد الكرة الويلزي في بيان رسمي “توصلنا لاتفاق مع ريان جيجز بأنه لن يتواجد في المعسكر المقبل لخوض المباريات الدولية”.

وأضاف البيان “سيتولى المدرب المساعد، روبرت بيدج المسؤولية بالمباريات الثلاث المقبلة أمام الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية أيرلندا، وفنلندا” وأنه لن يصدر أي تعليق إضافي في الوقت الحالي.

وكشفت صحيفة الصن البريطانية أن الشرطة اُستدعيت إلى منزل أسطورة مانشستر يونايتد السابق، مساء الأحد الماضي، بعد تلقيها بلاغات إزعاج.

ونقلت الصحيفة الإنجليزية عن بيان شرطة مدينة مانشستر: “استدعيت [الشرطة] مساء الأحد، بعد عدة بلاغات إزعاج. تعرضت سيدة في الثلاثينات لإصابات طفيفة لكن لم تكن بحاجة لعلاج. أُلقي القبض على رجل عمره 46 عامًا للاشتباه في ارتكابه لحادثة اعتداء”.

القبض على جيجز

وفقًا للصحيفة فإنه تم القبض على جيجز (46 عامًا) ليلة الأحد، بعد مزاعم بأنه اعتدى على شريكته التي تدعى “كيت جرينفيل” في منزله بمدينة مانشستر، وبحسب ما ورد تعرضت جرينفيل لإصابات طفيفة، لكن أسطورة مانشستر يونايتد نفى هذه المزاعم وأصر على أنه يتعاون مع تحقيقات الشرطة.

وأكدت الصحيفة أن الشرطة أطلقت سراح جيجز بكفالة في انتظار إجراء المزيد من التحقيقات.

بينما أفاد ممثلو المدرب الويلزي اليوم بأنه يتعاون مع الشرطة: “جيجز ينفي كل المزاعم الموجهة إليه بارتكاب اعتداء. إنه يتعاون مع الشرطة وسيواصل مساعدتهم في التحقيقات الجارية”.

جدير بالذكر أنه كان من المنتظر اليوم إعلان قائمة المنتخب الويلزي المستدعاة لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية أيرلندا، وفنلندا، لكن اتحاد الكرة أكد في البيان تأجيل إعلان القائمة ليوم الخميس القادم.

ويبدو أن مستقبل جيجز الذي تولى مهمة تدريب ويلز في يناير 2018، في موضع شك كبير الآن بعد هذه الحادثة.