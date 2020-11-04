ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021/2020 بعد انتهاء الجولة الثالثة “عودة الريال وصدارة ليفربول”

حافظت أندية بايرن ميونخ ومانشستر سيتي وليفربول على صداراتهم للمجموعات “الأولى والثالثة والرابعة” في دوري أبطال أوروبا، بالعلامة الكاملة 9 من 9، بعد انتهاء الجولة الثالثة.

ووضع بايرن ميونخ قدمًا في الدور ثمن النهائي بعدما قلب تأخره أمام ريد بول سالزبورج النمساوي لفوز صعب بنتيجة 3/2، ليرفع رصيده لـ 9 نقاط، مستغلاً سقوط أتلتيكو مدريد في فخ التعادل الإيجابي أمام لوكوموتيف موسكو 1/1.

وظل أتلتيكو مدريد في منافسة مُباشرة مع لوكوموتيف موسكو على المركز الثاني، حيث رفع رصيده لـ 4 نقاط بفارق نقطتين عن لوكوموتيف، وثلاث نقاط عن سالزبورج المتذيل.

وشهدت المجموعة الثانية بعض التغييرات، بعودة ريال مدريد إلى سباق المنافسة بفضل فوزه الصعب على ضيفه “الإنتر” بنتيجة 2/3، ليصبح على بُعد نقطة واحدة من مونشنجلادباخ المتصدر، والذي فاز بنتيجة ساحقة على شاختار دونيتسك بستة أهداف دون رد.

وفي المجموعة الثالثة استطاع مانشستر سيتي هزيمة أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 3/صفر، ليرفع رصيده لتسع نقاط، لكن لا تزال المنافسة مفتوحة بينه وبين بورتو البرتغالي على الصدارة، حيث تمكن عملاق الدراجاو من الفوز على مارسيليا بثلاثية نظيفة.

للتذكير: جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثانية “ريال مدريد يواصل التذيل”

ودخل أولمبيك مارسيليا بعد هذه الخسارة في منافسة مع ميتيلاند على لقب “أسوأ فريق في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم” فقد فشل في تسجيل أي هدف وتلقت شباكه 8 أهداف، بينما سجل ميتيلاند هدفه الأول أمام أياكس أمستردام عندما خسر في الدنمارك 2/1.

وتعرض فريق أتلانتا الإيطالي لهزيمة نكراء في بيرجامو بخمسة أهداف دون رد أمام ليفربول الإنجليزي، ليتراجع في جدول ترتيب المجموعة الرابعة للمركز الثالث، بعدما كان المتصدر في الجولتين الماضيتين، ويصبح أياكس المفضل للتأهل بفارق الأهداف، لكن كل شيء قد يتغير في الجولات القادمة إذا ما تحلى أتلانتا بنفس الروح القتالية التي أهلته إلى ربع النهائي الموسم الماضي رغم خسارته لأول 3 جولات في المجموعات.

إليكم جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2021/2020

المجموعة الأولى

المجموعة الثانية

المجموعة الثالثة

المجموعة الرابعة

المجموعة الخامسة

المجموعة السادسة

المجموعة السابعة

المجموعة الثامنة