شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلي ينضمون لمعسكر المنتخب اليوم.. وموسيماني يلغي راحة المصابين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينضم لاعبو النادي الأهلي الدوليين لمعسكر منتخب مصر اليوم الأربعاء وفقاً للاتفاق المبرم بين محمد بركات مدير المنتخب وجهاز الكرة بالأهلي بعد إعلان قائمة اللاعبين المختارين لتمثيل منتخب مصر من الفريق الأحمر ، وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، أسماء المنضمين من لاعبي الأهلي لقائمة الفراعنة استعدادا للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومى 14 و17 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، واللاعبون المنضمون هم: محمد الشناوى وأيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة وحمدى فتحى، واستبعد أحمد فتحى وكهربا وحسين الشحات، كما استبعد البدرى حسين لاشحات لاعب الأهلى بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها تحت إشراف طبيب المنتخب الوطنى الدكتور محمد أبوالعلا، إصابته بشد فى العضله الخلفية.

وعلى صعيد أخر ، الغى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الأجازة للاعبين المصابين ليواصلوا البرنامج التأهيلي الخاص بهم في أسرع وقت تمهيدا للاستعانة بهم خلال الفترة المقبلة وبالتحديد في المباراة النهائية لبطولة افريقيا، وقرر الجهاز الفني مد إجازة الفريق حتى الجمعة المقبل، بعدما كان من المفترض انتهاؤها الثلاثاء الماضي لمنح اللاعبين مزيداً من الراحة، قبل بدء الاستعداد لمباراة نهائي بطولة أفريقيا والمقرر إقامته يوم 27 نوفمبر الجارى بداية من يوم السبت المقبل.

وأكد الجهاز الفني للأهلي للاعبين أن هذه الإجازة بمثابة فترة الراحة بين الموسمين، خاصة أن هناك ضغط مباريات كبير بعد نهائي أفريقيا، وأن بداية الدورى الجديد ستكون نهاية شهر نوفمبر الجارى أيضاً.