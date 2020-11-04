شكرا لقرائتكم أرى بابل يغيب عن تدريبات الإسماعيلي .. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر الأنجولى أرى بابل الوافد الجديد للإسماعيلى القاهرة متوجهاً لبلاده بعد أن أعلن البرتغالي بيدرو جونافاليس، المدير الفني للمنتخب الأنجولى، قائمة فريقه، الذي يستعد لخوض مواجهتي الكونغو الديمقراطية ، وشهدت القائمة، استدعاء أري بابل الوافد الجديد لصفوف الدراويش بجانب جيرالدو دا كوستا، جناح الأهلي.

وسيحل المنتخب الأنجولي، ضيفًا على الكونغو الديمقراطية، في الجولة الثالثة، قبل أن يستضيف أنجولا، فى مواجهة الجولة الرابعة.

فى سياق متصل ، انضم رباعى عبد الرحمن مجدى وأحمد أيمن ومحمود البدرى ومحمد صادق لصفوف المنتخب الأوليمبى ضمن الاستعداد لمواجهتي كوريا الجنوبية والبرازيل الوديتين، المحدد لهما يومي 12 و16 نوفمبر الجاري بالقاهرة، فى إطار تحضيراته لخوض أولمبياد طوكيو 2021.

ويواصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليومية ، فى إطار برنامج الاعداد لخوض منافسات مسابقة الدورى المحلى بنسختها الجديدة .

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المران شهد استمرار رفع الأحمال البدنية الشاقة ، من شأنها الارتقاء بالمعدلاء البدنية لدى اللاعبين وابرزها الجرى عبر الحواجز وبجانب تدريبات حفظ التوازن فضلا عن حصص بإستخدام الأحزمة وذلك تحت إشراف مخطط الأحمال رودلفو البرازيلى ومحمد سعد مدرب الأحمال.

واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات من أجل اصلاح الأخطاء فضلا عن التعرف على مدى استيعاب اللاعبين على الخطط الفنية المطبقة.

و نجح مجلس إدارة الإسماعيلى بشكل رسمى فى خطف الأنجولى الهداف “أرى بابل” بتوصية من قبل لجنة التعاقدات، حيث بذل مسئولو النادى جهودا كبيرة لإنجاز هذه الصفقه وضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن، كما أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بشكل رسمي، التعاقد مع أحمد مصطفى الجناح الأيمن وصانع الألعاب خلال الميركاتو الحالى وذلك بعد اشادة جهاز الدراويش بقدراته الفنية والبدنية.