شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ينفى رحيل باهر المحمدى عن فى صفقة تبادلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي للإسماعيلى، أنه لاصحة لما تردد حول الدخول فى صفقة تبادلية مع أحد الأندية تشمل انتقال باهر المحمدي مدافع الفريق الدولى للفريق المنافس ، مشيرا إلى أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وأضاف علاء وحيد أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لن يستغني عن أعمدته الرئيسية سواء بالبيع أو بصفقات تبادلية لاسيما أن النادي يقوم الأن بإبرام تعاقدات مع لاعبين متميزين مع الحفاظ على قوام الفريق الأساسي فليس من المعقول أن يتم الإستغناء عن أبرز لاعبيه وهو يدعم الفريق”.

واستكمل :"لا صحة للأنباء التي ترددت عن تحديد أسماء بعينها سيستغني عنهم الفريق هذا الموسم ،وأود أن اطمئن جماهير الدراويش بأن لجنة التعاقدات ومجلس الإدارة يسابق الزمن لإنهاء تعاقدات متميزة جدا ولم يتبق سوى رتوش بسيطة حتى يتم الإعلان عن صفقات تليق بإسم وجماهيرية النادى".

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وأتم حديثه قائلا :"هدفنا عودة الإسماعيلي لمكانته الطبيعية منافسا وحاصدا للألقاب من خلال التعاقدات المميزة وبدعم من الجماهير المحبة للفريق".