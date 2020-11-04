شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دعدور ضحية شريف إكرامى فى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو نادى بيراميدز على فتح الباب أمام رحيل أحمد دعدور حارس مرمى الفريق الكروى الأول، سواء بيع أو إعارة لأحد فرق الدورى الممتاز، وذللك بعد أن تم التعاقد مع شريف إكرامى عقب رحيله عن صفوف الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لاسيما وأن بيراميدز يرغب فى تدعيم صفوفه بعناصر من الخبرة للسعى وراء تحقيق البطولات فى الموسم الجديد، بعد أن خرج الفريق من الموسم الحالى خالى الوفاض بخسارة لقب الكونفدرالية الأفريقة وتوديع بطولة كأس مصر وعدم التمكن من حصد المركز الثانى بالدورى.

ويرغب بيراميدز فى إعارة دعدور لأحد فرق الدورى الممتاز، نظرًا لتضاؤل فرص مشاركته فى الموسم الجديد، لوجود ثلاث حراس كبار وهم المهدى سليمان وشريف إكرامى وأحمد الشناوى، ومن المنتظر أن يحسم بيراميدز رحيل دعدور سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى فى حالة طلب أحد الفرق شرائه، خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل غلق باب القيد.

ودخل مسئولو الاتحاد السكندرى فى مفاوضات جادة مع أحمد دعدور، من أجل التعاقد معه فى إطار تدعيم مركز حراسة المرمى لزعيم الثغر، بالرغم من وجود الثلاثى عماد السيد ومحمود الزنفلى وعمرو خليل.

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ورغم حالة الاستقرار الذى يشهدها مركز حراسة مرمى الاتحاد السكندرى، إلا أن حسام حسن المدير الفنى للفريق يرغب فى تواجد حارس قوى لزيادة المنافسة بين الحراس، خاصة أنه يحاول المنافسة على المربع الذهبى فى الموسم المقبل.

وتلقى أحمد دعدور عدداً من العروض خلال الفترة الماضية، على رأسها من المصرى البورسعيدى، بالرغم من عدم مشاركته مع فريقه فى الموسم الماضى فى أى مباراة نظرا لاعتماد الأجهزة الفنية لبيراميدز على الثنائى المهدى سليمان وأحمد الشناوى .