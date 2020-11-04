شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرحل باهر المحمدي عن الإسماعيلى فى صفقة تبادلية؟..علاء وحيد يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي للإسماعيلى أنه لا صحة لما تردد حول الدخول فى صفقة تبادلية مع أحد الأندية تشمل انتقال باهر المحمدي مدافع الفريق الدولى للفريق المنافس، مشيرًا إلى أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة. وأضاف علاء وحيد أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لن يستغني عن أعمدته الرئيسية سواء بالبيع أو بصفقات تبادلية لاسيما أن النادي يقوم الأن بإبرام تعاقدات مع لاعبين متميزين مع الحفاظ على قوام الفريق الأساسي فليس من المعقول أن يتم الإستغناء عن أبرز لاعبيه وهو يدعم الفريق". واستكمل: "لا صحة للإنباء التي ترددت عن تحديد أسماء بعينها سيستغني عنهم الفريق هذا الموسم، وأود أن اطمئن جماهير الدراويش بأن لجنة التعاقدات ومجلس الادارة يسابق الزمن لإنهاء تعاقدات متميزة جدًا ولم يتبق سوى رتوش بسيطة حتى يتم الإعلان عن صفقات تليق بإسم وجماهيرية النادى". Advertisements وأتم حديثه قائلاً: "هدفنا عودة الإسماعيلي لمكانته الطبيعية منافسًا وحاصدًا للألقاب من خلال التعاقدات المميزة وبدعم من الجماهير المحبة للفريق".

وفى وقت سابق، أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى، أن ناديه تعاقد مع البرازيلى باتريك فييرا صانع ألعاب نجران السعودى ليكون الصفقة الرابعة فى الميركاتو الصيفى الحالي، مؤكداً أن ناديه اقترب من ضم عامر عامر حارس الإنتاج الحربى وفى حال فشل الصفقة يكون محمد صبحى المرشح للدراويش.

وأضاف سعفان الصغير، فى مداخلة هاتفية مع برنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "اتعلمنا الدرس خلاص، بعد موسم صعب أول مرة نراه منذ بداية الكورة، كنت بجيب الورقة والقلم واقعد احسب للإسماعيلى عشان ميهبطش للقسم الثانى".

وتابع سعفان الصغير، "تعاقدنا مع أرى بابل ورضوان شريفى وأحمد مصطفى ومؤخراً باتريك فييرا البرازيلى الذى لعب مع ريكاردو فى السعودية قبل ذلك ويتواجد معنا حالياً فى التدريب "

وأوضح مدرب حراس الإسماعيلى أن " كل خطوط النادى كانت غير موفقة هذا الموسم، لذا طلبت التعاقد مع أحد ثلاثة حراس مرمى بجانب محمد فوزى ومحمد مجدى، وطلبت من عضو مجلس الإسماعيلى إما التعاقد مع أحمد الشناوى حارس بيراميدز أو عامر عامر حارس الإنتاج الحربى أو أحمد مسعود حارس مرمى المصرى البورسعيدى، وقلت أى حد فيهم حتى لو إعارة المهم يكون فى حارس كبير عشان البطولة العربية اللى الاندية عايزة تشارك فيها بدل الاسماعيلى معرفش ازاى"