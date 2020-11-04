شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين فى قائمة منتخب الجودو بمعسكر أوزبكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني لمنتخب الجودو قائمة المنتخب المقرر مشاركته في المعسكر الخارجي الذى يقام بأوزبكستان في الفترة من 5 إلى 20 نوفمبر الجارى في إطار الاستعداد للبطولة الأفريقية التي تقام ديسمبر المقبل بمدغشقر.

ويشارك في المعسكر 10 لاعبين و3 مدربين وإداري، قائمة اللاعبين تضم كلا من محمد عبد الموجود وزن 66 كجم، أحمد عبد الرحمن 66، محمد محيى 73، عبد الرحمن عبد الغنى 73، محمد عبد العال 81، عبد الرحمن محمد 81، عبد الله عثمان 81، حاتم عبد الآخر90، على حازم 90، أحمد وحيد +100، بالإضافة إلى رمضان درويش.

وعلى مستوى المدربين يسافر مع اللاعبين ديفيد ماركو وعاطف مصطفى مدربى المنتخب، ويرافقهم شريف هنوهم كإداري للبعثة.

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اعتذر اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين عن مشاركة المنتخب في منافسات بطولة جراند سلام التي كان مقررًا إقامتها بالمجر نوفمبر المقبل، بسبب فيروس كورونا وانتشاره في الدول الأوروبية، وأبلغ الاتحاد المصري نظيره الدولى بالاعتذار عن المشاركة حرصًا وخوفًا على صحة وسلامة لاعبي المنتخب الوطنى.

كما جاء الاعتذار لعدم جاهزية اللاعبين بشكل كبير خاصة أن الاستعداد للنشاط الدولى الدخول في معسكر لم يمر عليه سوى شهر واحد وهى فترة غير كافية لتحقيق ميدالية أو مركز في البطولة.