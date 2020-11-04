شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يحدد موعد عودة عمر الوحش للتدريبات بعد الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى إن عمر الوحش قائد الفريق سينتظم بالتدريبات خلال 10 أيام على أقصى تقدير، وأضاف: "اللاعب تعرض لشد فى العضلة الخلفية وعلى أثرها يخضع لبرنامج تأهيلى مكثف قبل الانتظام بالتدريبات الجماعية"، وأتم طبيب الإسماعيلى حديثه: "كل لاعبى الفريق خضعوا لمسحات طبية شاملة والتى أثبتت سلامتهم من إصابتهم بفيروس كورونا".

وفى وقت سابق، أكد علاء وحيد المتحدث الإعلامي للنادى الإسماعيلى أنه تلاحظ فى الفترة الأخيرة انتشار العديد من الأخبار غير الصحيحة والتى تخص الإسماعيلى على بعض المواقع والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والخاصة بالتعاقدات و

أخبار متعلقة بطلبات للجهاز الفني ومشكلات، وشدد وحيد على أن تلك الأخبار مغلوطة وغير صحيحة وطالب وحيد جماهير النادى فى كل مكان بعدم الانسياق خلف تلك الأخبار المغلوطة، مضيفًا أن أى أخبار تخص النادى يتم نشرها عبر الموقع الرسمى والصفحة الرسمية للنادى الإسماعيلي .

وأكد أن لجنة التعاقدات تبذل أقصي جهد لإتمام صفقات تليق بالنادي وتلبي طموحات جماهيره وسيتم الإعلان فورًا عن باق الصفقات فور إنهائها، وطلب وحيد من وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والتأكد من مصادر الأخبار التى تنتشر خاصة فى الفترة الحالية.

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ونجح مجلس إدارة الإسماعيلى بشكل رسمى فى خطف الأنجولى الهداف "أرى بابل" بتوصية من قبل لجنة التعاقدات، حيث بذل مسئولو النادى جهودا كبيرة لإنجاز هذه الصفقة وضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن، كما أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بشكل رسمي، التعاقد مع أحمد مصطفى الجناح الأيمن وصانع الألعاب خلال الميركاتو الحالى وذلك بعد اشادة جهاز الدراويش بقدراته الفنية والبدنية.

وقال علاء وحيد، المتحدث الإعلامى للإسماعيلى، إن مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان نجح فى التعاقد بصفة رسمية مع الدولى الجزائرى "رضوان شريفى" خلال فترة الانتقالات الحالية.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48.

وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدف وتلقت شباكه 13 هدف،