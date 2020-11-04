محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ (الخليج 365):
نستعرض في التقرير التالي أبرز الأحداث يوم الثلاثاء:
تقارير مغربية تكشف كواليس زيارة بدر بنون "السرية" للأهلي
شريف: موسيماني سيساعدني في الأهلي
محمد شريف يشيد بكارتيرون.. ويكشف كواليس مغادرة الأهلي
ثلاثاء الأبطال.. راموس يسجل هدفه الـ100.. وصلاح الهداف التاريخي لليفربول
بايرن ميونيخ يكتسح سالزبورج بدوري أبطال أوروبا
"هدف تاريخي وأسيست".. شاهد ملخص لمسات صلاح أمام أتالانتا
الخليج 365 يكشف.. سيناريوهات باتشيكو لتعويض غياب أوباما أمام الرجاء
بالفيديو: المران الختامي للزمالك في استاد القاهرة استعدادا لـ"الرجاء"
بسبب نزيف في المخ.. مارادونا يخضع لعملية جراحية
الخليج 365 يكشف.. سيناريوهات باتشيكو لتعويض غياب أوباما أمام الرجاء
دوري الأبطال.. تعادل أتلتيكو ولوكوموتيف.. ومونشنجلادباخ يكتسح شاختار
"نفذ الوعد الثاني أولًا".. مرتضى منصور يعد مصطفى محمد بالاحتراف
مرتضى منصور للاعبي الزمالك: فكروا في الرجاء قبل الأهلي.. وسأصرف مستحقاتكم
ريال مدريد يحقق فوزاً صعباً على إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا
صلاح يسجل ويصنع.. ليفربول يكتسح أتالانتا بدوري أبطال أوروبا
بمشاركة كوكا.. مانشستر سيتي يُسقط أولمبياكوس بثلاثية في دوري الأبطال
ميرور: كابوس في ليفربول بسبب صلاح ومنتخب مصر
مصدر لـ"الخليج 365": فضل وكهربا تنازلا عن شكاوى الانضباط
رسميًا.. كاف يعلن حكم مباراة الزمالك والرجاء بدوري الأبطال
بمشاركة الونش وعلاء.. الزمالك يؤدي مرانه الرئيسي استعدادا للرجاء
تقرير.. عقدة تاريخية تصعب مهمة الرجاء في موقعة الزمالك
المنتخب يبدأ تدريباته استعدادًا لتوجو.. رمضان وطاهر والسعيد بين المنضمين
مدرب الرجاء قبل مواجهة الزمالك: أتمنى الوصول إلى نهائي دوري الأبطال
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الثلاثاء.. "وعد مدرب الرجاء بهزيمة الزمالك".. ورقم تاريخي لصلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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