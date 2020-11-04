محمد شريف عن بيراميدز: الجنيه في الأهلي أحسن من عشرة برة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حسم محمد شريف، مهاجم الأهلي، موقفه من الانتقال إلى بيراميدز حال تلقيه عرض من النادي الوليد في المستقبل، مشيرا إلى أنه دخل في مفاوضات معه.

وقال شريف، في ضيافة برنامج "ملعب أون تايم سبورتس" عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الانتقال لبيراميدز بأضعاف راتبي في الأهلي؟ الجنيه في الأهلي أحسن من عشرة برة، والمباراة في الأهلي أفضل من عشرة برة".

وأكد: "الجنيه في الأهلي بعشرة برة، والماتش في الأهلي بعشرة برة، ذلك الرد الصحيح وهذا هو مبدأي ولن أغير كلامي في المستقبل، الجماهير ستتذكر تلك الحلقة".

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وأضاف: "دلوقتي لما أنا أبطل كورة وأنا لاعب النادي الأهلي هبقى عملت اسم أعيش عليه، لكن لو بطلت في ناد تاني محدش هيفتكرني أساسا".

ووجه شريف حديثه للإعلامي أحمد شوبير قائلا: "لماذا أنت هنا الآن؟ لأن اسمك كابتن أحمد شوبير من النادي الأهلي وليس من ناد آخر".

وكشف: "نعم بيراميدز دخل في مفاوضات معي أثناء توقف النشاط بسبب جائحة كورونا، لكني لم أوقع للنادي كما تردد، كان لا يزال لدي عامين في تعاقدي مع الأهلي".

وأتم محمد شريف قائلا: "مستقبلي مرتبط بالأهلي، لو الأهلي لا يرغب في استعادة خدماتي فهناك عدة عروض أخرى لضمي، لا توجد مشكلة".