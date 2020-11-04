حسين الشحات يكشف حقيقة اهتمام صنداونز بضمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، أنه لا يعلم شيئا عن اهتمام صنداونز الجنوب إفريقي بالتعاقد معه، مشيرا إلى أن هناك عروض خليجية وصلته خلال الفترة الأخيرة.

وقال الشحات، في تصريحات هاتفية لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر" صباح الأربعاء: "لا أعلم شيئاً عن وجود أي عروض رسمية من نادي صنداونز".

وأضاف: "أتواجد في أجازة حاليا مع أبنائي ولا أشغل تفكيري بأي شيء، لكن بالتأكيد عندما تمتلك عروضا فهذا يعني أنك تؤدي بشكل جيد".

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وتابع: "هناك عروض خليجية تأتي إليّ عن طريق وكيلي، لكن لا أركز إلا مع الفريق ومستمر معه، أغلقت كل شيء حبا في النادي الأهلي الذي اخترته".

وأكمل: "أتمنى تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي وإهداء اللقب إلى مؤمن زكريا، لا يهم الفريق الذي سنواجهه في المباراة النهائية، وسنلعب على تحقيق الفوز".

وأكد: "كانت لدي ثقة مهتزة في الفرصة التي أهدرتها أمام الوداد بالمغرب بعد العودة من الإصابة وشعوري بضغط العودة للتسجيل بعد غياب، لكني نجحت في استعادة الثقة خلال لقاء العودة

وأتم حسين الشحات قائلا: "المدير الفني بيتسو موسيماني تحدث معي ومنحني مزيدا من الثقة، وقال لي أنني قدمت كل ما لدي في المباراة".