"اسمه ارتبط بالأهلي".. تقارير: بيراميدز يُفاوض مدرباً أرجنتينياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

قالت تقارير أرجنتينية، أن رودولفو أروابارينا المدير الفني السابق لنادي شباب الأهلي دبي، يدرس في الوقت الحالي عرضاً مغرياً لتدريب نادي بيراميدز في الفترة المقبلة.

وكان بيراميدز قد قام بتوجيه الشكر لمديره الفني الكرواتي أنتي تشاتشيتش بعد انتهاء مشوار الفريق بالكونفيدرالية الأفريقية والخسارة في المباراة النهائية أمام نهضة بركان المغربي.

وكتب الإعلامي سيزار لويس ميرلو عبر حسابه الموثق على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والذي يعمل لقناة "TyC Sports" الشهيرة، أن بيراميدز قدم عرضاً مغرياً لأروابارينا لتدريب الفريق.

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وأشار الى أن بيراميدز يتفاوض مع المدرب الأرجنتيني لكي يوقع عقداً لتدريب الفريق لمدة موسمين.

واختتم تغريدته بأن أروابارينا يدرس في الوقت الحالي العرض قبل أن يرد على مسؤولي بيراميدز سواء بالموافقة أو الرفض.

وسبق وارتبط إسم أروابارينا بالنادي الأهلي في الفترة السابقة، حيث كان ضمن قائمة المرشحين لخلافة السويسري رينيه فايلر.

يُذكر أن أراوابارينا له تجارب سابقة بالوطن العربي من خلال تدريب الوصل الإماراتي، والتتويج بالكأس مع فريق الريان القطري، بجانب كأس رئيس دولة الإمارات وكأس الخليج العربي ووصافة الدوري مع شباب الأهلي دبي.