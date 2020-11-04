وكيله: المقاولون الأقرب لضم معروف يوسف من الزمالك

‎كشف اسامة فرحات وكيل أعمال النيجيري معروف يوسف لاعب الزمالك عن وجهة اللاعب الأقرب خلال الفترة المقبلة.

‎قال فرحات في تصريحاته لـ "الوفد"، بأن نادي المقاولون الأقرب حتى الأن لضم معروف يوسف، بعدما أبدى مسؤولو ذئاب الجبل رغبتهم الشديدة بتواجد معروف بطلب من عماد النحاس

المدير الفني للفريق.

أضاف وكيل معروف يوسف، بأنهم سيعقدوا جلسة قريبة مع مسؤولي الزمالك، لتحديد مصير اللاعب، عقب مباراة الأبيض أمام الرجاء بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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ولعب معروف يوسف مع المقاولون خلال الموسم الماضي على سبيل

الإعارة، من نادي الزمالك، وقدم مستويات رائعة مع ذئاب الجبل، ساهمت معهم بالتواجد في المربع الذهبي، والعودة إلى الكونفدرالية الأفريقية بعد غياب ١٥ عامًا.

وتهتم العديد من الأندية الأخرى، بضم معروف، من ضمنهم الإنتاج الحربي والجونة والمصري والبنك الأهلي والمقاصة.

وكان معروف يوسف أبدى موافقته لمسؤولي المقاولون حول الاستمرار مع صفوف الفريق، مؤكدًا شعوره بالارتياح باللعب تحت قيادة النحاس.