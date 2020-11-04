وكيله: المقاولون الأقرب لضم معروف يوسف من الزمالك

كشف اسامة فرحات وكيل أعمال النيجيري معروف يوسف لاعب الزمالك عن وجهة اللاعب الأقرب خلال الفترة المقبلة.
قال فرحات في تصريحاته لـ "الوفد"، بأن نادي المقاولون الأقرب حتى الأن لضم معروف يوسف، بعدما أبدى مسؤولو ذئاب الجبل رغبتهم الشديدة بتواجد معروف بطلب من عماد النحاسالمدير الفني للفريق.
أضاف وكيل معروف يوسف، بأنهم سيعقدوا جلسة قريبة مع مسؤولي الزمالك، لتحديد مصير اللاعب، عقب مباراة الأبيض أمام الرجاء بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ولعب معروف يوسف مع المقاولون خلال الموسم الماضي على سبيلالإعارة، من نادي الزمالك، وقدم مستويات رائعة مع ذئاب الجبل، ساهمت معهم بالتواجد في المربع الذهبي، والعودة إلى الكونفدرالية الأفريقية بعد غياب ١٥ عامًا.
وتهتم العديد من الأندية الأخرى، بضم معروف، من ضمنهم الإنتاج الحربي والجونة والمصري والبنك الأهلي والمقاصة.
وكان معروف يوسف أبدى موافقته لمسؤولي المقاولون حول الاستمرار مع صفوف الفريق، مؤكدًا شعوره بالارتياح باللعب تحت قيادة النحاس.
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