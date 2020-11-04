عصام مرعي: هناك تباين في المستوى الفني بين الزمالك والرجاء

قال عصام مرعي مدرب الزمالك السابق ان هناك تباين في المستوى الفني في مباراة الغد بين الزمالك والرجاء خاصة بعد عودة اللاعبين المصابين الفترة الاخيرة .
واكد مرعي في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان عودة لاعبي الزمالك من الإصابة ستعطي الفريق قوةفنية في ملعب المباراة خاصة وانهم ذو مستوى فني عالي مشيرا الي نفس الامر مع الرجاء .
وتابع ان المباراة ستكون قوية على الفريقين ولم يحسم اي فريق منهم التأهل للمباراة النهاية .
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