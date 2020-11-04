مدحت العدل: الونش يجلس على مقاعد البدلاء غداً

قال السيناريست مدحت العدل ان محمود الونش لاعب الزمالك سوف يجلس على مقاعد بدلاء الفريق امام الرجاء في إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. واضاف العدل في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان الونش اصبح لائق للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي لكن الجهاز الفني لا يريد المجازفة به خوفا من تفاقم الإصابة. لكن الجهاز الفني لا يريد المجازفة به خوفا من تفاقم الإصابة. وتابع انه يتوقع ان يكون التحكيم على مستوى المباراة ، ومن الصعب ان يتعسف الحكم ضد اي فريق .

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