كريم يحي: حسام حسن سبب انتقالي للاتحاد السكندري

قال كريم يحي لاعب الاهلي والمعار لنادي الاتحاد السكندري ان تواجد حسام حسن المدير الفني للفريق كانت من اهم اسباب انتقالي للفريق.
واضاف لاعب الاتحاد السكندري فيتصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق انني لم احصل على فرصة كاملة مع الفريق الاول بالاهلي وفضلت الإعارة لاثبات نفسي ومن ثم العودة للمشاركة أساسيا في الاهلي الفترة القادمة.
وتابع ان اللعب تحت قيادة كابتن حسام حسن وابراهيم حسن ستكون إضافة قوية خاصة مع فريق كبير بحجم الاتحاد السكندري.
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