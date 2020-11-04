ريال مدريد بحقق أول انتصار بدوري الأبطال ويستعيد توازنه

استعاد ريال مدريد الإسباني توازنه وحقق فوزاً صعباً على ضيفه إنتر الإيطالي 3-2 الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا.



سجل لريال مدريد كل من الفرنسي كريم بنزيمة (25) وسيرخيو راموس (33) البرازيلي رودريغو (80)، ولإنتر كل من الأرجنتيني لوتارو مارتينيز (35) والكرواتي ايفان بيريسيتش (68).



وعانى حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة الأوروبية قاريا في أول جولتين إذ تعّرض لخسارة مفاجئة وتاريخية على أرضه في الجولة الأولى أمام شاختار دونيتسك الأوكراني 2-3 وتعادل في الوقت القاتل من مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني 2-2 في الثانية.



وأشرك المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد نجمه البلجيكي ادين هازار أساسيا للمرة الثانية تواليا منذ عودته من الإصابة بعد الأولى السبت في الدوري المحلي ضد هويسكا المتواضع والتي أحرز فيها افتتاحية اهداف فريقه الذي فاز 4-1، لكنه لم يظهر بالصورة التي يرجوها مدربه.



وجاء الهدف الأول بعد خطأ من لاعب الملكي السابق المغربي أشرف حكيمي الذي أعاد الكرة إلى الخلف، خطفها بنزيمة وتقدم بها وتخطى الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش الذي خرج لمقابلته وسددها في المرمى الخالي (25).



وسجل القائد راموس الهدف الثاني بالتخصص بعد ركنية من الألماني طوني كروس، ارتقى لها الأول وسددها برأسه في الزاوية العكسية (33).



وهو الهدف المئوي لراموس مع "لوس بلانكوس" في كافة المسابقات منها 55 هدفا بالرأس.



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وقلص إنتر النتيجة إلى 1-2 بعد تمريرة بالكعب من نيكولو باريلا لمارتينيز الذي استقبلها بتسديدة قوية بيسراه في مرمى البلجيكي تيبو كورتوا (35).



وأدرك إنتر التعادل بعد كرة متبادلة داخل منطقة الجزاء بين مارتينيز وبيريتشيتش أنهاها الأخير بتسديدة في شباك كورتوا (68) رغم مضايقة لوكاس فاسكيز.



وأنقذ البديل رودريغو فريقه من تعادل كاد سيعقد من مهمة فريقه في بلوغ الأدوار الإقصائية بتسجيل الهدف الثالث مستثمرا تمريرة مواطنه فينيسيوس جونيور بديل هازار بتسديدة بينماه في سقف المرمى (80).



وفي نفس المجموعة، حقق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني فوزاً كاسحاً على مضيفه شاختار دانيتسك الأوكراني 6-صفر وخطف الصدارة بعدما رفع رصيده إلى خمس نقاط، بفارق نقطة أمام ريال وشاختار وأصبح إنتر أخيرا بنقطتين.

المصدر: بي إن سبورت