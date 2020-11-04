شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان حائر بين القاهرة والجنوب في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب مسئولو أسوان جدول الموسم الجديد لتحديد موقف الفريق وملعبه خاصة بعد الطلبات التى قدمها مسئولو أسوان إلى اللجنة الخماسية فى وقت سابق، حيث أوضح أسوان صعوبة خوض مباراة كل ثلاثة أيام فى الدورى الجديد بسبب ظروف الطيران، كما طلب النادى من اللجنة الخماسية تجهيز ملعب أسوان من أجل استضافة تقنية الفار وبشرط أن يلعب الفريق نهارًا بسبب ارتفاع تكلفة المباريات ليلاً.

من جانبه أكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان فى تصريحات خاصة، أنه قام بتجهيز فندق إقامة اللاعبين وكذلك ملعب التدريب بالنادى استعداداً للموسم الجديد، وذلك بعدما خاض الفريق جميع مبارياته فى الدور الثانى من الدورى الماضى على ملعب اتحاد الشرطة بسبب ظرف فيروس كورونا.

وبدأ أمس الثلاثاء الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، استعداداته للموسم الجديد، بمعسكر فى المركز الأولمبى، حيث يتولى سامى الشيشينى المدير الفنى الجديد لنادى أسوان، المسئولية بشكل رسمى، بعدما تولى تدريب الفريق خلفاً لأحمد كشرى مدرب أبناء الجنوب السابق.

فى سياق آخر، أرسل النادى المصرى فاكسًا إلى نادى أسوان برئاسة أحمد سليمان، لطلب ضم ثنائى الفريق ابراهيم جلال ومحمود نعيم، خلال الميركاتو الجارى، لتدعيم صفوف الفريق البورسعيدى استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بعد تألقهما مع أبناء الجنوب خلال موسم 2019/2020، وما زالت إدارة أسوان تدرس عروض الرحيل للثنائى خاصة بعد رحيل كل من مسعد عوض حارس مرمى الفريق إلى وادى دجلة وأحمد عامر إلى نادى الجونة.

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ووافق مجلس إدارة نادى أسوان، بشكل رسمى، على انتقال أحمد عامر لاعب الوسط لنادى الجونة بداية من الموسم الجديد 2020/2021، وكان الخليج 365 قد كشف فى وقت سابق انتقال لاعب أسوان إلى الجونة، وقال سليمان، تلقى أحمد عامر لاعب الفريق عدة عروض خلال فترة الانتقالات الجارية، وأن اللاعب بات قريباً من الانتقال للجونة، موضحا أن الفريق لن يتخلى سوى عن لاعبين إضافيين بعد رحيل كل من مسعد عوض حارس مرمى الفريق الذى دفع الشرط الجزائى فى عقده وقيمته مليون جنيه قبل الانتقال إلى وادى دجلة، وكذلك أحمد عامر، من أجل الحفاظ على القوام الأساسى للفريق.

وأعرب رئيس أسوان عن امتنانه لجهود الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بعدما وفر للفريق كل سبل الدعم فى المعسكر الذى أقيم بالمركز الأولمبى بعد استئناف النشاط الرياضى عقب توقف كورونا.